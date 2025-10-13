Терапевты обсудят на съезде в Подмосковье искусственный интеллект в медицине

13 октября 2025, 16:54

оригинал Фото: Istock / Jovanmandic

МОНИКИ им. Владимирского 6 и 7 ноября проведёт IХ Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области с международным Участием. Тема съезда – «Искусственный интеллект в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения», сообщили организаторы.







Съезд проведут в Доме правительства Московской области. Его посвятят цифровым инновациям в здравоохранении, в том числе внедрению электронных медицинских документов, использованию искусственного интеллекта в диагностике и лечении заболеваний, разработке специализированных медицинских информационных систем.

«На обсуждение вынесут реальные проблемы, с которыми сталкиваются медработники. Все конструктивные идеи и предложения обязательно внедрят в практику. Мероприятие охватывает широкий спектр актуальных проблем, таких как цифровая трансформация системы здравоохранения, создание устойчивых инфраструктурных решений, повышение эффективности взаимодействия врачей и пациентов», – рассказали в МОНИКИ.