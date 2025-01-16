«Ростех»: в России создали систему обороны ЖК от атак беспилотников

Фото: iStock/Naypong
В России создана система обороны жилых кварталов от атак беспилотников. Об этом рассказали в госкорпорации «Ростех» изданию «Известия».
«Комплекс обнаружения и подавления беспилотников «Сфера», лежащий в основе новой системы, уже доказал свою эффективность не только на гражданских мероприятиях, но и в зоне СВО», — сообщили в госкорпорации.
Разработка принадлежит челябинскому радиозаводу «Полет», входящему в холдинг АИС «Ростеха». Комплексная зональная радиолокационная защита уже подтвердила себя на испытаниях и нейтрализовала свыше 10 дронов. Уточняется, что системы радиоэлектронной борьбы являются безопаснее в городах относительно зенитно-ракетных комплексов.
Читайте также:
Назван топ самых популярных дизельных авто в России
В Госдуме объяснили суть законопроекта о периоде охлаждения перед кредитом
В 21 регионе РФ снизилась скорость интернета из-за повреждения кабеля в Татарстане
Иван Мусатов