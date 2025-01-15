В 21 регионе РФ снизилась скорость интернета из-за повреждения кабеля в Татарстане

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В Татарстане поврежден волоконно-оптический кабель связи, что вызвало снижение скорости интернета у 3,8 млн россиян. Об этом сообщает Роскомнадзор.
Уточняется, что обрыв кабеля произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. На месте работают аварийно-восстановительные бригады.
По данным ведомства, ориентировочные сроки устранения — 21:00 мск. Причина, из-за которой был поврежден кабель, не раскрывается.
Напомним, во вторник, 14 января, массовый сбой в работе крупнейших российских операторов связи наблюдался около 17:00 мск. Доступ ко многим сайтам был нарушен в течение примерно полутора часов.
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По данным ведомства, ориентировочные сроки устранения — 21:00 мск. Причина, из-за которой был поврежден кабель, не раскрывается.
Напомним, во вторник, 14 января, массовый сбой в работе крупнейших российских операторов связи наблюдался около 17:00 мск. Доступ ко многим сайтам был нарушен в течение примерно полутора часов.
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Екатерина Коршунова