В Госдуме объяснили суть законопроекта о периоде охлаждения перед кредитом

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Период охлаждения перед взятием кредита будет зависеть от его суммы: при займе до 200 тысяч рублей он составит четыре часа, при большей — 48 часов. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее мнению, такая мера нужна, в том числе, для борьбы с мошенниками.
«Поскольку пожилые граждане обращаются в адрес депутатов с просьбой такой «период охлаждения» увеличить именно для них, если есть заявление самого физического лица. Ведь мы часто сталкиваемся с трагичными случаями, когда пожилые граждане под влиянием мошенников принимают решения, впоследствии погружающие их в финансовую яму», — отметила парламентарий в беседе с RT.Схожей точки зрения придерживается и депутат Госдумы Никита Чаплин. В разговоре с «Известиями» он пояснил, что «период охлаждения» также поможет предотвратить оформление необдуманных кредитов. Чаплин добавил, что за это время граждане смогут посоветоваться с экспертами или близкими, а также оценить реальную необходимость взятия займа.
«Этот механизм предоставляет заемщикам возможность более осознанно подходить к принятию финансовых решений, что особенно актуально в условиях роста числа мошеннических схем и агрессивного маркетинга со стороны кредитных организаций», — подчеркнул депутат.Читайте также:
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