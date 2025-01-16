В Госдуме объяснили суть законопроекта о периоде охлаждения перед кредитом

Период охлаждения перед взятием кредита будет зависеть от его суммы: при займе до 200 тысяч рублей он составит четыре часа, при большей — 48 часов. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее мнению, такая мера нужна, в том числе, для борьбы с мошенниками.