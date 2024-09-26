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Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов по всей стране

26 сентября 2024, 13:14
Фото: iStock/kadmy

Фото: iStock/kadmy

Ростехнадзор рассматривает возможность переноса даты остановки около 140 тысяч лифтов с истёкшим сроком эксплуатации в российских жилых домах с февраля 2025 года. Об этом зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила в беседе с РИА Новости.


Она отметила, что существует технический регламент Евразийского таможенного союза, по которому все лифты с практически истёкшим сроком давности (около 25 лет), должны быть заменены на новые к 15 февраля 2025 года.

Сейчас в России насчитывается около 140 тысяч таких лифтов, поэтому заменить их все до установленной даты не получится. В связи с этим, их будут останавливать до замены. А точную дату, до которой должны быть установлены новые обсуждает Ростехнадзор.

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#лифт
#россия
#ремонт
#оборудование
#госдума
В парке «Фабричный» в Дедовске откроют зимний каток
26 сентября 2024, 13:31

Фото: Андрей Алекин

Каток под открытым небом будет работать зимой в парке «Фабричный» в городе Дедовск округа Истра, в настоящее время рабочие устанавливают для будущего катка мачты освещения и выравнивают грунт, кроме того, идёт строительство пункта проката спортинвентаря, передаёт корреспондент Андрей Алекин.
«Мы заканчиваем подготовку основания к заливке первого слоя бетона и устанавливаем мачты освещения. Собираем павильон, в котором люди будут переодеваться и получать на прокат коньки. Через два дня начнем устанавливать гараж для ледозаливочной машины. Планируем сдать объект в середине октября», — рассказал менеджер проекта компании-подрядчика «Ледовый сервис» Александр Павлов.
Заливка льда начнётся при устойчивой температуре ниже 10 градусов.

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#дедовск
#истра
#каток
#строительство
#благоустройство
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Работники социальных центров Подмосковья оценили новые меры поддержки
26 сентября 2024, 13:27

Фото: Министерство социального развития Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении новых мер поддержки для работников социальных учреждений региона, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы ввели поддержку для сотрудников, работающих с инвалидами, аналогичную тем, которая действует сейчас для врачей. Одна из них позволяет специалистам, у которых нет жилья в регионе, получать ежемесячную компенсацию аренды квартиры. Многие уже подали заявку и оформили такие выплаты, тем более процесс получения такой поддержки мы сделали электронным», — рассказала Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Выплаты предусмотрены как для новых сотрудников, так и для тех, кто уже давно работает в социальных центрах. Если в учреждении работает семейная пара, они могут получить 30 тысяч рублей, а если один человек — 20 тысяч. Более 50 сотрудников уже получили компенсации.

«Как удобно, что у нас теперь появилась такая поддержка. К сожалению, на собственное жилье я пока не накопил. А теперь, с компенсацией за съемную квартиру смогу откладывать деньги на покупку своей», — рассказал помощник по уходу Доброго дома «Егорьевский» Олег Ломакин.
Новые меры поддержки коснутся 47 учреждений Московской области и около 1,5 тысяч специалистов, работающих с инвалидами.

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#губернатор
#помощь
#выплаты
#московская область
#андрей воробьёв
#социальная поддержка
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Назван средний размер пенсий россиян в 2025 году
Экономист Балынин: средняя пенсия россиян в 2025 году составит 23 тыс. рублей
26 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Средний размер пенсии в 2025 году составит 23 тыс. рублей для работающих россиян и 25 тыс. рублей — для неработающих. Так считает кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«В начале следующей недели будут внесены проекты федеральных законов о федеральном бюджете, бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Тогда мы сможем сказать о планируемых размерах средней пенсии в 2025 году. Темпы роста данного показателя во многом будут определяться параметрами индексации», — сказал Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

Он также напомнил, что в следующем году в России начнут индексировать пенсии работающим пенсионерам. Этот фактор также позитивно отразится и на показателе среднего размера пенсии.

Эксперт подчеркнул, что зарплата играет ключевую роль в определении размера будущей пенсии по старости. Она влияет на количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые начисляются гражданину.

Чтобы обеспечить себе достойную пенсию в будущем, важно стремиться к максимизации дохода в настоящем. Для этого нужно предпринимать все возможные усилия и увеличивать свой ежегодный доход.

На сегодняшний день пенсия у работающих россиян составляет порядка 18,6 тыс. рублей, в то время как незанятые получают 23,4 тыс. рублей.

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#зарплата
#пенсии
#эксперт
#проекты
#пенсия
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Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян
26 сентября 2024, 13:13

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Для россиян Google ограничил создание новых аккаунтов. Об этом проинформировали в Минцифры, пишет РИА Новости.
В ведомстве сообщили, что операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых российским пользователям. Отмечается, что СМС-подтверждение в качестве второго фактора авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока продолжает работать, однако нет уверенности в том, что эта возможность останется доступной.

Министерство советует пользователям сервисов Google сделать резервные копии своих данных и рассмотреть переход на альтернативные методы двухфакторной аутентификации или использование отечественных платформ.

В сентябре некоторые пользователи Google столкнулись с проблемой регистрации аккаунта с использованием российских номеров телефонов. Однако у других пользователей процесс проходил без сбоев.

При попытке подтвердить номер система выдавала сообщение: «Что-то пошло не так. Попробуйте позже». Код верификации не приходил.

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#онлайн
#google
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В Подмосковье каждая котельная будет дистанционно передавать данные о своей работе
26 сентября 2024, 13:08

istockphoto / Ivan Kyryk

В текущем году правительство Московской области запустило масштабную программу модернизации системы теплоснабжения региона. Цель этой программы — значительное снижение износа коммунальной инфраструктуры и обеспечение бесперебойного функционирования в течение отопительного сезона, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Важным элементом обеспечения жителей стабильным теплом и горячей водой является диспетчеризация котельных, которая проводится в регионе. Правительство Московской области разработало модуль «Мониторинг теплоснабжения» для системы ВИС МВИТУ, который представляет собой интерактивную карту с отображением параметров (температуры и давления) котельных региона.

Некоторые муниципалитеты уже завершили процесс установки датчиков и передали данные со всех своих котельных в общую систему.

На данный момент к системе подключены 1118 котельных, и до конца года планируется обеспечить отображение параметров для 2105 котельных.

Результатом диспетчеризации будет повышение скорости реагирования на возникающие проблемы, что снизит вероятность возникновения аварийных ситуаций.

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#правительство
#мониторинг
#котельная
#минэнерго мо
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Дело генерала Попова поступило в Тамбовский военный суд
26 сентября 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Он обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
Слушание по делу генерала начнётся в суде уже в октябре, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах. Следователи считают, что бывший командующий армией причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. По мнению следствия, необходимости в приобретении такого количества металлоконструкций для обороны Запорожья не было.

Генерал-майору Попову вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору, а также служебный подлог. Сам он вину категорически отрицает.

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#следователи
#суд
#уголовное дело
#запорожская область
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SHAMAN объявил о разводе с женой
SHAMAN объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой
26 сентября 2024, 12:46

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Популярный исполнитель признался, что они очень занятые люди, и из-за такого загруженного графика работы у них не осталось времени на нормальную личную жизнь.

Дронов подчеркнул, что развод – это их совместное решение. Между супругами не было никакого конфликта, поэтому они остаются в хороших отношениях.

Добавим, что Елена Мартынова является топ-менеджером компании «МегаФон», заместителем гендиректора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании. Их брак с Дроновым продлился семь лет.

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#певец
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#брак
#артист
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Дмитрий Волошин оценил готовность котельных к отопительному сезону
26 сентября 2024, 12:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и директор ТСК «Мосэнерго» Сергей Чубаров оценили готовность шести котельных к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации г. о. Химки.
«Пообщались с работниками котельных на Планерной и в Сходне. Основные работы проведены, но все же остались моменты, на которые следует обратить внимание. Дал поручение привести все в порядок до 15 октября, чтобы полностью подготовиться к запуску отопления», — рассказал Дмитрий Волошин.
На сегодняшний день в Химках проводятся пробные запуски тепла, чтобы своевременно выявить и устранить возможные проблемы. С 29 сентября начнётся подключение к отоплению школ, детских садов и больниц.

Теплосетевой комплекс Химок состоит из 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров трубопроводов холодного и горячего водоснабжения.

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#дмитрий волошин
#тепло
#отопительный сезон
#химки
#проверка
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В одинцовской деревне Хлюпино построят ВЗУ
26 сентября 2024, 12:34

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Водозаборный узел построят в деревне Хлюпино Одинцовского городского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документации, провести предпроектную подготовку и построить ВЗУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо насосных станций и резервуаров для запаса воды с фильтрами-поглотителями, на ВЗУ должна быть система водоподготовки, обеспечивающая очистку воды до соответствия санитарным нормам. Завершение работ намечено на 2025 год.

Начальная цена лота составляет 85 миллионов 325 тысяч 747 рублей 45 копеек, заявки принимаются до 30 сентября.

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#строительство
#торги
#одинцовский городской округ
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