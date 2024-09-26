Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов по всей стране

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Ростехнадзор рассматривает возможность переноса даты остановки около 140 тысяч лифтов с истёкшим сроком эксплуатации в российских жилых домах с февраля 2025 года. Об этом зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила в беседе с РИА Новости.
Она отметила, что существует технический регламент Евразийского таможенного союза, по которому все лифты с практически истёкшим сроком давности (около 25 лет), должны быть заменены на новые к 15 февраля 2025 года.
Сейчас в России насчитывается около 140 тысяч таких лифтов, поэтому заменить их все до установленной даты не получится. В связи с этим, их будут останавливать до замены. А точную дату, до которой должны быть установлены новые обсуждает Ростехнадзор.
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Анастасия Чинкова