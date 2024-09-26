Ростехнадзор обсуждает перенос даты остановки 140 тысяч лифтов по всей стране

Ростехнадзор рассматривает возможность переноса даты остановки около 140 тысяч лифтов с истёкшим сроком эксплуатации в российских жилых домах с февраля 2025 года. Об этом зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила в беседе с РИА Новости.