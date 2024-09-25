В российских домах начнут массово останавливать лифты

Фото: iStock/Denis Mamin
Десятки тысяч лифтов в российских жилых домах могут быть остановлены в 2025 году. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью «Парламентской газете».
Она подчеркнула, что к 2030 году в стране необходимо заменить порядка 130 тысяч лифтов. Их планировалось заменить уже к 2025 году, однако придётся продлевать срок. При этом есть риск, что часть из них станет непригодна для эксплуатации, поэтому их придётся остановить до замены.
Такая проблема вызвана нехваткой средств на замену такого большого числа лифтов, а также высокими ставками по кредитам Ростехнадзору. В связи с этим россиянам придётся ходить пешком, пока из бюджета не будут выделены необходимые для замены оборудования суммы.
Разворотнева отметила, что массовых отключений стоит ждать после 15 февраля 2025 года. В первую очередь лифты будут остановлены в регионах Северного Кавказа, в Саратовской, Ульяновской, Тульской и других областях.
По подсчётам Фонда развития территорий на замену около 130 тысяч лифтов потребуется порядка 22 миллиардов рублей.
Читайте также:
Серпуховский лифт от Студии Лебедева стал призёром национальной премии
В ТЦ «Афимолл» в Москва-сити упал лифт
В московской поликлинике лифт упал с 15-го этажа, есть погибшие
Такая проблема вызвана нехваткой средств на замену такого большого числа лифтов, а также высокими ставками по кредитам Ростехнадзору. В связи с этим россиянам придётся ходить пешком, пока из бюджета не будут выделены необходимые для замены оборудования суммы.
Разворотнева отметила, что массовых отключений стоит ждать после 15 февраля 2025 года. В первую очередь лифты будут остановлены в регионах Северного Кавказа, в Саратовской, Ульяновской, Тульской и других областях.
По подсчётам Фонда развития территорий на замену около 130 тысяч лифтов потребуется порядка 22 миллиардов рублей.
Читайте также:
Серпуховский лифт от Студии Лебедева стал призёром национальной премии
В ТЦ «Афимолл» в Москва-сити упал лифт
В московской поликлинике лифт упал с 15-го этажа, есть погибшие
Анастасия Чинкова