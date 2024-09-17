В двенадцати округах Подмосковья обновили лифты

Годовой план по замене изношенного лифтового оборудования выполнен на сто процентов в 12 округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Работы завершены в округах Шатура, Ленинский, Чехов, Дзержинский, Ступино, Дмитровский, Солнечногорск, Кашира, Реутов, Лобня, Серпухов и Наро-Фоминский. Все новые лифты антивандальные, энергоэффективные, с низким уровнем шума и датчиками на дверях, обеспечивающими дополнительную безопасность поездок», — говорится в сообщении.Замена лифтов продолжается в 23 округах региона. Глава МинЖКХ области Антон Велиховский отметил, что все новые лифты производятся в России и Белоруссии, поэтому угрозы перебоев с поставками нет.
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