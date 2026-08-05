Лучшие результаты по физике показали три региона России

05 августа 2026, 15:38

Регионы-лидеры по физике: Ростовская область, Крым и Кировская область

Фото: пресс-служба ОВК «Выходи решать!»

Оргкомитет всероссийской контрольной «Выходи решать!» представил результаты прошлого сезона и назвал регионы с наибольшим числом победителей по техническим и естественно-научным предметам. По физике лидируют Ростовская область, Крым и Кировская область: каждый регион дал по 11% победителей.