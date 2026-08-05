Лучшие результаты по физике показали три региона России
Оргкомитет всероссийской контрольной «Выходи решать!» представил результаты прошлого сезона и назвал регионы с наибольшим числом победителей по техническим и естественно-научным предметам. По физике лидируют Ростовская область, Крым и Кировская область: каждый регион дал по 11% победителей.
Московская область показала лучший результат по математике — там живет каждый пятый победитель. Иркутская область получила 13% сильнейших участников, Саратовская и Омская области — по 7%.
В биологии после Москвы, на долю которой пришлось 17% победителей, выделилась Новосибирская область с показателем 13%. В химии первое место разделили Москва, Подмосковье, Новосибирская и Белгородская области — по 11%.
Самая широкая география оказалась у астрономии. Победители представляют 19 регионов, включая Алтайский и Приморский края, Севастополь, Калининградскую и Липецкую области. В информатике лидирует Москва: столичные участники заняли восемь мест из 25.
Контрольная пройдет с 28 сентября по 5 октября 2026 года. Главной площадкой сезона станет Саратовский государственный технический университет имени Юрия Гагарина. Организаторы расширят сеть очных площадок до 80 в 45 регионах.
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