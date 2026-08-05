В деревнях округа Щёлково установили более 40 линий освещения

05 августа 2026, 15:27

оригинал Фото: istockphoto.com/isarescheewin

42 линии наружного освещения установили в малых населённых пунктах округа Щёлково по программе «Светлый город». Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба правительства региона.





Установка освещения стала частью большой программы по благоустройству деревень и сёл, в которую входит также ремонт дорог и объектов социальной инфраструктуры и обустройство детских площадок.





«Освещение провели в 13 деревнях, двух посёлках и одном селе. Детские площадки обустроили в 24 населённых пунктах. Дороги за последние годы обновили в трёх деревнях: Козино, Горбуны и Маврино. Сейчас поэтапный капремонт дорог продолжается в селе Рязанцы и деревнях Большие Петрищи и Аксёново. Кроме того, дороги чинят в селе Петровское и деревнях Новопареево и Афанасово», — сказал Булгаков.