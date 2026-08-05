В округе Щёлково построят котельную и реконструируют участки теплосети

05 августа 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Масштабный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры реализуется в округе Щёлково. О ходе работ губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба правительства региона.





С 2020 года в округе отремонтировали десять центральных тепловых пунктов и котельных, построили пять новых котельных и обновили девять участков теплосетей, пять канализационно-насосных станций, 17 объектов водоснабжения, водонасосную станцию №6, полтора километра кустового коллектора, три участка канализационного коллектора «Болшево-Щёлково» и запустили Щёлковские очистные сооружения — крупнейшие в Московской области.





«В настоящее время в посёлке Фряново строят блочно-модульную котельную на 0,7 МВт, а на Первомайской улице в городе Щёлково обновляют теплосеть. Эти работы должны закончить в текущем году», — рассказал Булгаков.