В округе Щёлково построят котельную и реконструируют участки теплосети
Масштабный проект по модернизации коммунальной инфраструктуры реализуется в округе Щёлково. О ходе работ губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба правительства региона.
С 2020 года в округе отремонтировали десять центральных тепловых пунктов и котельных, построили пять новых котельных и обновили девять участков теплосетей, пять канализационно-насосных станций, 17 объектов водоснабжения, водонасосную станцию №6, полтора километра кустового коллектора, три участка канализационного коллектора «Болшево-Щёлково» и запустили Щёлковские очистные сооружения — крупнейшие в Московской области.
«В настоящее время в посёлке Фряново строят блочно-модульную котельную на 0,7 МВт, а на Первомайской улице в городе Щёлково обновляют теплосеть. Эти работы должны закончить в текущем году», — рассказал Булгаков.Он добавил, что в 2027 году в Щёлкове реконструируют котельную на Московской улице и участок трубопровода горячего водоснабжения на улице Беляева.