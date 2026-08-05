В Балашихе в этом году обновят более трёх километров теплосетей

05 августа 2026, 13:56

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Балашихе, как и в других округах Подмосковья, продолжается модернизация системы теплоснабжения. С 2021 года в округе построили три новых котельных. Об этом глава городского округа Сергей Юров доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.