В Балашихе в этом году обновят более трёх километров теплосетей
В Балашихе, как и в других округах Подмосковья, продолжается модернизация системы теплоснабжения. С 2021 года в округе построили три новых котельных. Об этом глава городского округа Сергей Юров доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Эти котельные расположены в микрорайонах Ольгино, Салтыковка и Северный. Помимо этого, отремонтировано свыше 3,5 километров теплосетей в микрорайонах Янтарный, Купавна, Павлино и Балашиха‑3.
Сейчас специалисты обновляют более пяти километров сетей, в том числе, участки в Балашихе-1 и Балашихе-3. Их завершат в будущем году.
Также в 2027-м закончат капремонт и реконструкцию двух ключевых котельных. Первая из них – это котельная №1 в центре Балашихи, которая обеспечивает теплом свыше 50 000 человек, вторая – в микрорайоне Керамик, рассчитанная на 25 000 жителей.
Что касается водоснабжения и водоотведения, то благодаря обновлению ключевых водозаборных узлов ВЗУ №№ 5,7,8 чистая питьевая вода пришла в дома 95% жителей Балашихи. Только реконструкция станций в микрорайонах Саввино и Заря улучшила качество воды для 100 000 человек.
Завершён капремонт Фенинской насосной станции. Это сделало работу канализации надёжнее для 300 000 горожан.
Сейчас в округе идёт капитальный ремонт ещё семи водозаборных узлов. Также меняют свыше 88 километров водопроводных труб и порядка 36,5 километров канализационных сетей.
Масштабная модернизация улучшит коммунальные услуги более чем для 220 000 жителей.
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