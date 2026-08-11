Ростовские медики спасли младенца с редким синдромом

11 августа 2026, 21:48

Чиновник Слюсарь: Ростовские врачи спасли 1,5-месячного малыша с IPEX‑синдромом

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Ростове-на-Дону врачи спасли полуторамесячного младенца с редким генетическим заболеванием. Об этом 11 августа сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.