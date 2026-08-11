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Ростовские медики спасли младенца с редким синдромом

Чиновник Слюсарь: Ростовские врачи спасли 1,5-месячного малыша с IPEX‑синдромом
Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Ростове-на-Дону врачи спасли полуторамесячного младенца с редким генетическим заболеванием. Об этом 11 августа сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.



Ребенок поступил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с развивающимися осложнениями. Срочное генетическое обследование подтвердило подозрения медиков: у мальчика диагностировали IPEX-синдром — редкую форму первичного иммунодефицита, требующую незамедлительной терапии. От скорости постановки диагноза при этом заболевании напрямую зависит жизнь пациента.

В мире зафиксировано не более 300 случаев IPEX-синдрома, на территории Ростовской области такую патологию выявили впервые. Решение о переводе новорожденного в федеральный центр приняли оперативно.

В Российской детской клинической больнице ребенку подобрали индивидуальную схему лечения. В настоящее время младенец продолжает получать необходимую медицинскую помощь в домашних условиях под наблюдением специалистов.

Никита Кротов

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