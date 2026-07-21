В Кузбассе врачи спасли двоих детей, выпавших из окон

21 июля 2026, 11:35

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Кемеровской области врачи спасли двоих детей, которые выпали из окон с разницей в несколько дней. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Кузбасса.





По данным VSE42.RU, врачи Сергей Кантуров и Сергей Левкин оперативно провели противошоковую терапию и стабилизировали критическое состояние пострадавших детей. Далее их отправили на реанимобиле в Кузбасскую областную детскую больницу.





«Там за жизнь и здоровье детей в течение нескольких дней боролась мультидисциплинарная бригада под руководством детского хирурга Максима Тарасова. В состав команды также вошли анестезиологи-реаниматологи Ирина Ворошнина и Анна Сбитнева», — добавляет «Сiбдепо».