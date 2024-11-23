Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области

Александр Петроченко (Фото: Тг-канал Судов общей юрисдикции города Москвы)
Московский Басманный суд в рамках уголовного дела против экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко арестовал его имущество. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство было удовлетворено», — сообщили журналистам в инстанции.
Собеседник агентства добавил, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство 5 ноября. Перечень имущества, на которое был наложен арест, не уточняется.
16 октября Басманный суд Москвы арестовал Петроченко до 14 декабря. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В судебных документах говорится, что он был пойман с поличным. Александру Петроченко грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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