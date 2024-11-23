Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области

34-летняя Ирина Шатова из Перми предстанет перед судом, так как признана вменяемой. Напомним, речь идет о женщине, которая в июле этого года избавилась от собственного сына, а затем спрятала его тело в чемодан. О новых деталях жуткой истории расскажет «Радио 1».