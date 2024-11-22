Директора рехаба в Орле задержали пьяным за рулём и с наркотиками в машине

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Машину Вячеслава Путютина задержали в Москве на проспекте Маршала Жукова. Манера его езды показалась правоохранителям подозрительно неровной.
Во время досмотра полицейские заметили, что водитель не только пьян, но и заметно нервничает, передаёт телеграм-канал Baza. Как оказалось, не зря. Когда сотрудники МВД обыскали его машину, то обнаружили четыре свёртка с неизвестным веществом.
«Это по работе», мог бы сказать Путютин. Он руководит филиалом реабилитационного центра для наркоманов в Орле. Но вместо это мужчина лишь молча смотрел в асфальт, а потом отвёл в сторону одного из полицейских и прошептал ему на ухо сумму с шестью нулями. Всё это, разумеется, фиксировалось на камеру.
В итоге Путютин получит не только лишение прав и уголовное дело за хранение веществ, но и ещё одну статью за попытку дачи взятки. Сегодня Хорошёвский районный суд города Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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«Это по работе», мог бы сказать Путютин. Он руководит филиалом реабилитационного центра для наркоманов в Орле. Но вместо это мужчина лишь молча смотрел в асфальт, а потом отвёл в сторону одного из полицейских и прошептал ему на ухо сумму с шестью нулями. Всё это, разумеется, фиксировалось на камеру.
В итоге Путютин получит не только лишение прав и уголовное дело за хранение веществ, но и ещё одну статью за попытку дачи взятки. Сегодня Хорошёвский районный суд города Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Александр Бойцов