Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали в суде за нарушение закона

Катя Гордон объявила о прекращении сотрудничества с Валерией Чекалиной (Лерчек) после того, как последняя отказалась от её услуг в суде. Это произошло во время прямого эфира программы Леры Кудрявцевой. Подробности читайте в материале «Радио 1».