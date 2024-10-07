Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали в суде за нарушение закона

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Ростовский областной суд ликвидировал местную еврейскую религиозную общину за нарушение закона о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Об этом со ссылкой на суд сообщает РИА Новости. Отмечается, что организацию также исключили из госреестра юридических лиц.
«Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация «Ростовская еврейская религиозная община – КЕРОР» ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в Черкассах православные прихожане отстояли Михайловский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Власти Украины организовали самые масштабные в новейшей истории страны гонения на каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата. Она является самой большой общиной верующих в стране. Местные власти в регионах Украины приняли решение о запрете УПЦ, ссылаясь на её связь с Россией.
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