Роструд начнёт составлять список недобросовестных работодателей в 2025 году

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В 2025 году Роструд в соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации» начнёт создавать общедоступный список работодателей, замеченных в нелегальной занятости сотрудников, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Московской области.
Реестр будет создан на основе информации, предоставленной государственными трудовыми инспекциями. Срок пребывания в списке работодателей с нелегальной занятостью составит один год с момента последнего обнаружения нарушений.
Создание такого списка направлено на повышение прозрачности рынка труда и предоставление информации о работодателях для соискателей.
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