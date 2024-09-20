«Рожать или нет – выбор женщины»: адвокат оценила вероятность запрета чайлдфри законом

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого выступают против того, чтобы рожать детей, необходимо запретить на законодательном уровне. По ее мнению, идеи чайлдфри возникли в результате вырождения феминизма на Западе, который превратился в движение против мужчин и традиционных ценностей.
Председатель общероссийского движения «За права женщин России», адвокат, профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар рассказала в беседе с «Радио 1» о том, возможно ли запретить движение чайлдфри на законодательном уровне.
По словам Айвар, когда женщина говорит, что не хочет иметь детей, то это является некоторым проявлением маскулинности. Однако репродуктивное право и репродуктивное здоровье закреплено за самой женщиной, отметила адвокат.
Председатель общероссийского движения «За права женщин России» заявила, что российские законодатели могут запретить упоминать и пропагандировать движение чайлдфри. По мнению Айвар, множественные дискуссии, касающиеся данного движения, лишь привлекают ненужное внимание к чайлдфри. Не стоит об этом много говорить, чтобы не развивать эту порочную идеологию для будущих российских детей, сказала адвокат.
Она отметила, что зачастую участницы этого движения не приводят никаких значимых аргументов. По словам профессора, такие женщины обладают некоторыми сложностями в коммуникации, либо у них может быть какая-то детская травма. Если психолог проработает эту проблему, то женщина поменяет свое отношение к детям, заключила Айвар.
Айвар заключила, что полностью поддерживает желание женщин учиться, и если есть возможность, то при этом параллельно создавать семью.
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По словам Айвар, когда женщина говорит, что не хочет иметь детей, то это является некоторым проявлением маскулинности. Однако репродуктивное право и репродуктивное здоровье закреплено за самой женщиной, отметила адвокат.
«Рожать детей или нет — выбор и право женщины. Никто не может навязать ей, во сколько лет надо выходить замуж или рожать детей. Но при этом само движение чайлдфри не совпадает с нашими нравственными ценностями, с укладом нашей страны и вообще оно вредно с точки зрения семейных ценностей. В таком случае его можно признать экстремистским сообществом, тогда упоминания об этом движении могут привести к возбуждению уголовного дела. Но мы должны понимать, что мы не можем запретить то, чего нет. Чайлдфри — это небольшое количество женщин, которые не хотят рожать, но при этом не приводят никаких убедительных доводов своей позиции», — подчеркнула Айвар.
Председатель общероссийского движения «За права женщин России» заявила, что российские законодатели могут запретить упоминать и пропагандировать движение чайлдфри. По мнению Айвар, множественные дискуссии, касающиеся данного движения, лишь привлекают ненужное внимание к чайлдфри. Не стоит об этом много говорить, чтобы не развивать эту порочную идеологию для будущих российских детей, сказала адвокат.
«Есть различного рода заболевания из-за которых женщины не могут родить. В обществе они могут говорить, что не хотят детей, однако на деле это может обозначать лишь отсутствие физической возможности. Необходимо разделять убеждения «ненавижу детей» и отсутствие возможности родить ребенка по причине проблем со здоровьем. Лично я не знаю ни одной женщины, которая бы рано или поздно не захотела иметь ребенка», — добавила Айвар.
Она отметила, что зачастую участницы этого движения не приводят никаких значимых аргументов. По словам профессора, такие женщины обладают некоторыми сложностями в коммуникации, либо у них может быть какая-то детская травма. Если психолог проработает эту проблему, то женщина поменяет свое отношение к детям, заключила Айвар.
«Откуда пошло движение? Это мода, которая пришла к нам с Запада. Давайте вернемся к своему воспитанию и своим корням. Нужно примерами прививать удовольствие от того, что в семье есть дети. При этом неважно одна ли женщина воспитывает ребенка или в полноценной семье. Государство должно привлекать к таким семьям внимание и помогать им», — подчеркнула адвокат.
Айвар заключила, что полностью поддерживает желание женщин учиться, и если есть возможность, то при этом параллельно создавать семью.
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