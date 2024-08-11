Рождество Николая Чудотворца 11 августа: что надо делать, чтобы не было проблем с деньгами

Фото: istockphoto/3sbworld
11 августа 2024 года православные отмечают Рождество Николая Чудотворца или, как его еще называют, Николая Угодника. В народном календаре — это Калинов день или Калинник — в честь мученика Каллиника Киликийского, которого тоже чтят сегодня. На Руси в это время делали пироги из калины, готовили варенья и компоты. У предков было множество примет, обычаев и верований, они строго соблюдали запреты и знали, что можно и что нельзя делать в этот день.
В особенностях Рождества Николая Чудотворца, истории праздника, народных приметах и традициях, разбиралась редакция «Радио 1».
Николай Угодник родился в конце III века в городе Патара, состоявшего в греческой колонии Ликии. Хоть его родители и были знатными особами, они не искали славы, богатства и власти, а вели праведную богоугодную жизнь. По преданию, супруги долго не могли зачать ребенка и просили Бога о помощи, обещая посвятить его служению вере.
Молитвы их вскоре были услышаны, и у них родился сын Николай. С малых лет он посвящал свое время церкви, не интересуясь играми со сверстниками. Спустя годы он дослужился до чтеца, а после получил и сан священника.
Николай после смерти родителей получил в наследство все их богатство, однако деньги его мало интересовали, он раздавал их бедным и малоимущим. Однажды, узнав, что разорившийся сосед хочет отдать трех своих дочерей на блуд, Николай подбросил ему три мешочка с золотом в качестве приданого для каждой из девушек. Мужчина выдал дочерей замуж, восстановил утерянное состояние, а когда узнал, что ему помог Николай Угодник, всю оставшуюся жизнь посвятил помощи нищим.
Вскоре Николай отправился в паломничество по святым местам. В пути его корабль попал в шторм, но он воззвал к Господу о помощи и спас судно, а после при помощи молитвы воскресил подростка, который в буре упал с мачты. После этих событий святого стали считать покровителем моряков, путешественников и паломников.
После возвращения Николая из духовного путешествия его избрали архиепископом Мир Ликийских, и он стал посвящать свою жизнь заботе о пастве.
По легенде, Угоднику однажды удалось спасти свой город от страшного голода, разразившегося после долгой засухи. Итальянскому купцу, который вез по морю зерно на продажу, приснился удивительный сон. Ему привиделся Николай и попросил привезти зерно. Проснувшись, торговец обнаружил у себя в руке золото, и тут же велел развернуть корабль и плыть в страдающий от голода город. Это событие спасло многих жителей Миры от неминуемой смерти.
Николай Чудотворец скончался во второй половине IV века, дожив до глубокой старости. Даже после смерти он не оставил паству и рядом с его мощами происходили чудеса, исцелялись больные, разрешались тяжелые жизненные ситуации.
11 августа вместе с Николаем Чудотворцем православные вспоминают и другого святого — Калинника Киликийского или Гангрского. Он жил примерно в тот же период, что и Угодник — в III-IV веке.
Калинник родился в Киликии и с раннего детства воспитывался в христианской вере. Взрослея, он все больше скорбел о том, как много заблудших в язычестве душ и в итоге решил отправиться в путь, чтобы нести по городам свет учения Иисуса Христа.
Во время своего долгого пути он обратил в христианство много язычников, пока однажды не был схвачен в городе Анкире. Правитель Сакердон, прославившийся жестокими гонениями христиан, пытался заставить его поклониться идолам. Но даже под пытками воловьими жилами и железными гребнями, святой не отступил от Христа.
Разгневанный Сакердон велел обуть Калинника в сапоги с острыми гвоздями внутри и отправил под конвоем в город Гангр на сожжение. В дороге воины, которые сопровождали его, стали изнемогать от жажды и стали просить святого, чтобы он помолился Господу о спасительной воде. Сжалившись над ними, Калинник с божией помощью извлек ледяной родник из камня.
Конвоиры, впечатленные случившимся, даже думали отпустить святого, но, побоявшись гнева Сакердона, повели его дальше на смерть. В Гангре Калинник поблагодарил Господа и сам вошел в костер. Его холодное тело, не поврежденное пламенем, захоронили с честью последователи.
Как уже отмечалось, в этот день на Руси начинали собирать калину и готовить из нее различные блюда: пироги, морсы, варенья и компоты. Предки также начинали заниматься заготовками на зиму.
После работы в саду и приготовления калиновых сладостей, по вечерам ходили в гости, но обязательно со свежеприготовленными угощеньями.
По одному из поверий, также в этот день над входом в хлев вешали веники из чертополоха и крапивы, чтобы отвести болезни от скота.
В старину считалось, что Рождество Николая Чудотворца — удачный день для сватовства и женитьбы. Говорили, что пару, заключившую союз в этот день, ждет долгая и счастливая семейная жизнь.
Что еще советовали делать 11 августа:
На Рождество Николая Чудотворца запрещается предаваться унынию, сквернословить и ругаться. Считается, что ссоры в этот день могут перерасти в долгую вражду. Вместе с этим советовали не откладывать дела по дому и не разрешали лениться, так как праздник должен был проходить в чистоте.
Также одним из символов 11 августа была калина, по обычаям, ее нельзя было рубить, жечь, обламывать ветви и мусорить рядом с ней, особенно женщинам. Иначе грозили горьким одиночеством.
Также в этот день:
Раньше верили, что каким по погоде будет Калинник, такой будет и осень.
Как назвать мальчика или девочку 6 августа, можно узнать, ориентируясь на именин. Их в Рождество Николая Чудотворца отмечают:
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Рождество Николая Чудотворца: историяФото: istockphoto/Oleksandr Yakoniuk
Николай Угодник родился в конце III века в городе Патара, состоявшего в греческой колонии Ликии. Хоть его родители и были знатными особами, они не искали славы, богатства и власти, а вели праведную богоугодную жизнь. По преданию, супруги долго не могли зачать ребенка и просили Бога о помощи, обещая посвятить его служению вере.
Молитвы их вскоре были услышаны, и у них родился сын Николай. С малых лет он посвящал свое время церкви, не интересуясь играми со сверстниками. Спустя годы он дослужился до чтеца, а после получил и сан священника.
Николай после смерти родителей получил в наследство все их богатство, однако деньги его мало интересовали, он раздавал их бедным и малоимущим. Однажды, узнав, что разорившийся сосед хочет отдать трех своих дочерей на блуд, Николай подбросил ему три мешочка с золотом в качестве приданого для каждой из девушек. Мужчина выдал дочерей замуж, восстановил утерянное состояние, а когда узнал, что ему помог Николай Угодник, всю оставшуюся жизнь посвятил помощи нищим.
Вскоре Николай отправился в паломничество по святым местам. В пути его корабль попал в шторм, но он воззвал к Господу о помощи и спас судно, а после при помощи молитвы воскресил подростка, который в буре упал с мачты. После этих событий святого стали считать покровителем моряков, путешественников и паломников.
После возвращения Николая из духовного путешествия его избрали архиепископом Мир Ликийских, и он стал посвящать свою жизнь заботе о пастве.
По легенде, Угоднику однажды удалось спасти свой город от страшного голода, разразившегося после долгой засухи. Итальянскому купцу, который вез по морю зерно на продажу, приснился удивительный сон. Ему привиделся Николай и попросил привезти зерно. Проснувшись, торговец обнаружил у себя в руке золото, и тут же велел развернуть корабль и плыть в страдающий от голода город. Это событие спасло многих жителей Миры от неминуемой смерти.
Николай Чудотворец скончался во второй половине IV века, дожив до глубокой старости. Даже после смерти он не оставил паству и рядом с его мощами происходили чудеса, исцелялись больные, разрешались тяжелые жизненные ситуации.
День памяти мученика Каллиника Киликийского: историяФото: istockphoto/artplus
11 августа вместе с Николаем Чудотворцем православные вспоминают и другого святого — Калинника Киликийского или Гангрского. Он жил примерно в тот же период, что и Угодник — в III-IV веке.
Калинник родился в Киликии и с раннего детства воспитывался в христианской вере. Взрослея, он все больше скорбел о том, как много заблудших в язычестве душ и в итоге решил отправиться в путь, чтобы нести по городам свет учения Иисуса Христа.
Во время своего долгого пути он обратил в христианство много язычников, пока однажды не был схвачен в городе Анкире. Правитель Сакердон, прославившийся жестокими гонениями христиан, пытался заставить его поклониться идолам. Но даже под пытками воловьими жилами и железными гребнями, святой не отступил от Христа.
Разгневанный Сакердон велел обуть Калинника в сапоги с острыми гвоздями внутри и отправил под конвоем в город Гангр на сожжение. В дороге воины, которые сопровождали его, стали изнемогать от жажды и стали просить святого, чтобы он помолился Господу о спасительной воде. Сжалившись над ними, Калинник с божией помощью извлек ледяной родник из камня.
Конвоиры, впечатленные случившимся, даже думали отпустить святого, но, побоявшись гнева Сакердона, повели его дальше на смерть. В Гангре Калинник поблагодарил Господа и сам вошел в костер. Его холодное тело, не поврежденное пламенем, захоронили с честью последователи.
Что можно делать 11 августаФото: istockphoto/Nik_Merkulov
Как уже отмечалось, в этот день на Руси начинали собирать калину и готовить из нее различные блюда: пироги, морсы, варенья и компоты. Предки также начинали заниматься заготовками на зиму.
После работы в саду и приготовления калиновых сладостей, по вечерам ходили в гости, но обязательно со свежеприготовленными угощеньями.
По одному из поверий, также в этот день над входом в хлев вешали веники из чертополоха и крапивы, чтобы отвести болезни от скота.
В старину считалось, что Рождество Николая Чудотворца — удачный день для сватовства и женитьбы. Говорили, что пару, заключившую союз в этот день, ждет долгая и счастливая семейная жизнь.
Что еще советовали делать 11 августа:
- умыться калиновым соком, так как считалось, что это поможет сохранить молодость и красоту;
- обнять калиновое дерево с добрыми мыслями, чтобы привлечь счастье;
- помогать всем, кто о помощи попросит — тогда до конца года не будет проблем с деньгами;
Что нельзя делать 11 августаФото: istockphoto/Scharfsinn86
На Рождество Николая Чудотворца запрещается предаваться унынию, сквернословить и ругаться. Считается, что ссоры в этот день могут перерасти в долгую вражду. Вместе с этим советовали не откладывать дела по дому и не разрешали лениться, так как праздник должен был проходить в чистоте.
Также одним из символов 11 августа была калина, по обычаям, ее нельзя было рубить, жечь, обламывать ветви и мусорить рядом с ней, особенно женщинам. Иначе грозили горьким одиночеством.
Также в этот день:
- запрещалось решать денежные вопросы, чтобы не остаться нищим;
- нельзя было обижаться на родных и друзей, чтобы не потерять их насовсем;
- женщинам не давали притрагиваться к ниткам, иначе жизнь спутается;
Народные приметы на погоду 11 августаФото: istockphoto/KarenHBlack
Раньше верили, что каким по погоде будет Калинник, такой будет и осень.
- если 11 августа теплое и дождливое, в лесу ждали много грибов;
- густой утренний туман на Калинник — много меда не жди;
- много орехов и ягод — к холодной зиме;
- проливной дождь на весь день — к богатому урожаю;
- если похолодало на Калинник, то и сентябрь будет студеный.
Именины 11 августаФото: istockphoto/IvanMikhaylov
Как назвать мальчика или девочку 6 августа, можно узнать, ориентируясь на именин. Их в Рождество Николая Чудотворца отмечают:
- Анатолий;
- Богдана;
- Алексей;
- Астафий;
- Даниил;
- Серафима;
- Константин;
- Кузьма;
- Федотья;
- Пахом;
- Серафим.
Прохоров день 10 августа: чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не разозлить святых
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Данил Пономарев