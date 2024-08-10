Прохоров день 10 августа: чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не разозлить святых

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Православные христиане 10 августа чтят память девятнадцати угодников Божиих, в том числе апостолов от 70 Прохора, Никанора, Стефана, Пармена и Тимона. В народе торжество называют Прохоров день. О том, какие запреты существуют в эту дату и что нужно соблюдать, чтобы не разгневать святых расскажет редакция «Радио 1».
Прохоров день: история торжества
В истории раннего христианства священномученик Прохор сыграл важную роль. Согласно церковному преданию, ученики Христа избрали его из числа последователей семерых достойных христиан, которые стали первыми диаконами Новозаветной Церкви. Прохор некоторое время сопровождал первоверховного апостола Петра и был поставлен епископом в Никомидии. Он обращал языческое население в христианскую веру и принял за это мученическую смерть.
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Обычаи Прохорова дня
Верующие в этот день обязательно стараются посетить храм. Издревле это торжество также отмечают кузнецы. На Руси люди этой профессии были уважаемы, даже считалось, они обладают магическими способностями и знаются с нечистой силой. Кузнецов в этот праздник было принято задабривать. Женщины пекли пироги с грушей или картошкой и угощали работяг.
На Прохоров день предки с самого утра копали молодой картофель. Вечером христиане устраивали застолье, на котором обязательно были блюда из этого овоща. Картошку ели в любом виде: варили, запекали, жарили. 10 августа также принято есть груши. Большинство сортов к этому времени уже поспевают, поэтому фрукт считается в народе символом праздника.
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Что можно делать в Прохоров день
Считалось, что перед принятием важного решение нужно съесть грушу. Если сделать это на закате, то человек обязательно сделает правильный выбор. Если повесить веточку грушевого дерева над кроватками детей, это поможет им хорошо учиться и расти смышлёными.
Хорошо было в этот день ходить в лес за грибами и ягодами. Первый урожай обязательно нужно было отдать соседям. Кто соблюдал этот обычай, всегда возвращался домой с целыми корзинами ягод.
Что нельзя делать 10 августа
Затевать переезд или менять место работы 10 августа крайне не рекомендуется. Избегать также стоит переездов путешествий. Сватовство или заключение брака не стоит планировать в Прохоров день. Считается, что романтические свидания и помолвка также не принесут удачи. Любые торговые и финансовые предприятия в Прохоров день обречены на неудачу. Говорили: «Прохоры-Пармены — не затевай мены».
Вещи, приобретенные 10 августа, могут потеряться или прийти в негодность, поэтому дорогих покупок не стоит делать. Нельзя хвастаться своими успехами и доходами. Это может привлечь беду и разозлить святых.
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Приметы на 10 августа
- Если утром на траве роса – будет солнечный день
- Иней считается предвестником ранней и очень холодной зимы
- Если вороны каркают с утра – жди беды
- Грозу сулят яркие звезды и небольшой ветер
- Дождливая и пасмурная погода в этот день предвещает затяжное ненастье
- Яркое и красное солнце на закате предвещает хорошую погоду до конца лета
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Анастасия Хохлова