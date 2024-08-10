Прохоров день 10 августа: чего ни в коем случае нельзя делать, чтобы не разозлить святых

Православные христиане 10 августа чтят память девятнадцати угодников Божиих, в том числе апостолов от 70 Прохора, Никанора, Стефана, Пармена и Тимона. В народе торжество называют Прохоров день. О том, какие запреты существуют в эту дату и что нужно соблюдать, чтобы не разгневать святых расскажет редакция «Радио 1».