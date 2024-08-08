«Вместо хлеба»: Диетолог раскрыла неожиданные свойства кабачков

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Каждый август дачники задаются вопросом: куда деть урожай кабачков? Холодильники жителей уже заполнились этими продуктами с огорода от родственников и друзей, а что делать тем, у кого буквально «дом из кабачков»?
Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с «Радио 1» заявила, что кабачок является летом практически садовой валютой, что связано с его полезными свойствами.
Она добавила, что кабачок также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, сохраняет молодость и красоту кожи, и способствует улучшению зрения.
По ее словам, кабачок можно есть каждый день в самом разном виде —даже сыром.
Помимо всего прочего, кабачок является еще и диетическим продуктом, что говорит о его безопасности для фигуры.
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«Это один из самых лучших продуктов на столе человека, который заботится о своем питании. Кабачок — это водянистый плод, он состоит из воды и клетчатки. Самое уникальное содержится в его соке. Он очень подходит нашему организму, соединяется с нашей межклеточной жидкостью и несет в себе огромное количество полезных веществ», — сообщила эксперт.
Она добавила, что кабачок также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, сохраняет молодость и красоту кожи, и способствует улучшению зрения.
«Для людей, склонных к вечернему перееданию, нужно есть 100-200 грамм салата с кабачком и огурцом, тогда на утро они будут выглядеть на 5-7 лет моложе, потому что кабачок выводит воду и положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему благодаря калию. Также в нем кремния 100% суточной нормы на 100 грамм. А это основной элемент, который синтезирует коллаген — лучший помощник для молодости упругости и красоты», — объяснила диетолог.
По ее словам, кабачок можно есть каждый день в самом разном виде —даже сыром.
«Кабачок можно есть сырым, заменив им хлеб. Он прекрасно сочетается с сыром. Можно сделать бутерброд — это будет вкусно. Еще кабачки можно использовать в качестве ингредиента для смузи: смешивать с фруктами и ягодами. Лучше всего дополнит кислинка (например, апельсин) и какие-то продукты с резким вкусом (например, клубника). Кабачок можно всегда добавлять в суп. И он отлично сочетается с мясом и птицей в любом виде», — поделилась собеседница.
Помимо всего прочего, кабачок является еще и диетическим продуктом, что говорит о его безопасности для фигуры.
«Переесть кабачок невозможно, потому что суточная норма варьируется от 400-500 граммов, а это полкило. Вряд ли кто-то сможет столько съесть, это ведь не черешня!» — заключила Анжелика Дюваль.
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Анастасия Бондарева