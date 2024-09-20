Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: чего не стоит делать, дабы не расстроить Божью Матерь

Фото: iStock/Sergei Dolgov
В субботу, 21 сентября 2024 года, православные празднуют большой церковный праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Это одна из 12 дат, посвященных событиям земной жизни Божьей матери и Иисуса Христа. В православии их также называют двунадесятыми. В народе существуют особенные для этого дня молитвы, правила поведения — православные знают, что можно и нельзя делать 21 сентября.
Об особенностях Рождества Пресвятой Богородицы, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет «Радио 1».
В Новом Завете почти не упоминается земная жизнь Богородицы, также нет данных о ее рождении или родителях. Основные сведения о событии, которому посвящен праздник, мы находим в апокрифическом Протоевангелии Иакова, написанном во II веке.
Фото: iStock/Campwillowlake
Согласно этому тексту, Иоаким и Анна, набожная пара из Иерусалима, долго не могли иметь детей. Однажды Иоаким ушел в пустыню молиться, а Анна осталась дома и тоже молилась. В это время обоим явился ангел с вестью, что их молитвы услышаны, и что они станут родителями, а о будущем ребенке узнает весь мир.
После этой радостной вести Иоаким и Анна встретились у Золотых ворот Иерусалима.
По некоторым поверьям, на Осенины молодожены угощали родных и близких, приглашали «позыватого» — друга семьи, который давал молодой семье советы и оценивал их быт.
Фото: iStock/Studia72
Согласно преданиям, на Осенины девушки и женщины выходили к воде, чтобы встретить «матушку Осень» с овсяным хлебом. Люди заводили хоровод с песнями, а самая старшая становилась в его центр со свежей буханкой. После хлеб разламывали и кормили им домашних животных.
Важно отметить, что православная церковь осуждает подобные верования, называя их отголосками язычества. Верующие же в эту дату начинали свой день с молитвы и обращений к Божьей матери. После — шли храм, чтобы поставить свечи и вспомнить судьбу Богородицы.
Считалось, что на Рождество Пресвятой Богородицы следует отказаться от всех дурных помыслов, ссор и конфликтов. Люди старались быть более добрыми и щедрыми друг к другу, раздавали нуждающимся вещи, кормили голодных и утешали страдающих.
Крестьяне в этот день традиционно благодарили Богородицу за урожай и просили о богатых дарах земли в следующем году. Семьи, у которых не получалось завести детей, также обращались с молитвами к Божьей Матери.
Фото: iStock/JohnAlexandr
Также в этот день нельзя ругаться, обманывать и сквернословить, дабы не расстроить Божью Матерь.
На Рождество Богородицы запрещалось употреблять алкоголь и устраивать шумные застолья.
Раньше на Руси верили, что погода на Рождество Богородицы может многое рассказать о будущих днях:
Богородицу часто называют защитницей женщин и детей, ей часто молятся бездетные пары, а также просят о женском здоровье.
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Рождество Пресвятой Богородицы: историяСогласно церковному учению, рождение Пресвятой Богородицы — будущей матери Иисуса Христа — было особенным и значимым событием, так как она сыграла ключевую роль в осуществлении Божьего замысла по спасению людей. Ветхозаветные пророчества и образы в древней христианской традиции считаются предвестниками ее рождения. Православная традиция видит эти указания, например, в Лестнице Иакова, пророчествах Иезекииля и Книге Притчей.
В Новом Завете почти не упоминается земная жизнь Богородицы, также нет данных о ее рождении или родителях. Основные сведения о событии, которому посвящен праздник, мы находим в апокрифическом Протоевангелии Иакова, написанном во II веке.
Фото: iStock/Campwillowlake
Согласно этому тексту, Иоаким и Анна, набожная пара из Иерусалима, долго не могли иметь детей. Однажды Иоаким ушел в пустыню молиться, а Анна осталась дома и тоже молилась. В это время обоим явился ангел с вестью, что их молитвы услышаны, и что они станут родителями, а о будущем ребенке узнает весь мир.
После этой радостной вести Иоаким и Анна встретились у Золотых ворот Иерусалима.
«И вот Иоаким подошел со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иоакима идущего, и, подбежав, обняла его, и сказала: «Знаю теперь, что Господь благословил меня: будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну». И Иоаким в тот день обрел покой в своем доме», — говорится в Протоевангелие Иакова.Хотя Протоевангелие Иакова не является каноническим, оно оказало заметное влияние на традиции как в православной, так и в католической церквях.
Рождество Пресвятой Богородицы: традицииПраздник Рождества Пресвятой Богородицы со временем оброс множеством поверий, так как раньше в эти дни отмечали Осенины — начало празднований длиной в неделю в честь Осеннего равноденствия.
По некоторым поверьям, на Осенины молодожены угощали родных и близких, приглашали «позыватого» — друга семьи, который давал молодой семье советы и оценивал их быт.
Фото: iStock/Studia72
Согласно преданиям, на Осенины девушки и женщины выходили к воде, чтобы встретить «матушку Осень» с овсяным хлебом. Люди заводили хоровод с песнями, а самая старшая становилась в его центр со свежей буханкой. После хлеб разламывали и кормили им домашних животных.
Важно отметить, что православная церковь осуждает подобные верования, называя их отголосками язычества. Верующие же в эту дату начинали свой день с молитвы и обращений к Божьей матери. После — шли храм, чтобы поставить свечи и вспомнить судьбу Богородицы.
Что можно делать 21 сентябряФото: iStock/Vera Tikhonova
Считалось, что на Рождество Пресвятой Богородицы следует отказаться от всех дурных помыслов, ссор и конфликтов. Люди старались быть более добрыми и щедрыми друг к другу, раздавали нуждающимся вещи, кормили голодных и утешали страдающих.
Крестьяне в этот день традиционно благодарили Богородицу за урожай и просили о богатых дарах земли в следующем году. Семьи, у которых не получалось завести детей, также обращались с молитвами к Божьей Матери.
Что нельзя делать 21 сентябряНа Рождество Пресвятой Богородицы, как и в любой другой большой церковный праздник, запрещали заниматься тяжелым физическим трудом. Крестьяне отказывались от работ в земле и саду.
Фото: iStock/JohnAlexandr
Также в этот день нельзя ругаться, обманывать и сквернословить, дабы не расстроить Божью Матерь.
На Рождество Богородицы запрещалось употреблять алкоголь и устраивать шумные застолья.
Народные приметы о погоде на 21 сентябряФото: iStock/KarenHBlack
Раньше на Руси верили, что погода на Рождество Богородицы может многое рассказать о будущих днях:
- поутру не выпала роса — жди теплую зиму;
- до обеда стоит густой туман — впереди дождливая осень;
- солнечно и на небе ни облачка — октябрь будет таким же;
- небо заволокло серыми тучами — зима будет морозной;
- много птиц летает низко — зима еще не скоро;
- паутиной заволокло деревья — ближайшее время будет тепло;
- везде появляются заячьи норы — зима в этом году придет рано.
Молитва Пресвятой БогородицеФото: iStock/Sergei Dolgov
Богородицу часто называют защитницей женщин и детей, ей часто молятся бездетные пары, а также просят о женском здоровье.
«О, Пресвятая и Богоизбранная Дево, Владычице наша Богородице, Небеси и земли Царице, на радость и утешение всему от безплодных и безчадных родителей Богом дарованная! Родившися Божиим промышлением, Ты разрешила еси неплодствие рождшия Тя, и ныне неплодное сердце мое плодоностно сотвори предстательством Твоим у Престола Вседержителева, неплодствовати же соделай мя злыми делы, гнелыми словесы и нечистыми помышленьми. О, Всеблаженная, да явлюся чадо Божие, добродетелей благоплодие присно приносящее. Ты утолила еси Пречистым Рождеством Твоим плач праматери нашея Евы, и праведныя родители Твоя избавила еси поношения безчадства, и ныне утоли плач и воздыхания многоболезненныя и грехолюбовныя души моея и избави всех нас поношения злосмрадных дел наших, страстей безчестия и от всякого порабощения вражескаго. Наипаче же даруй нам, Пресвятая Богородице Дево, во всесветлый день Рождества Твоего чистым сердцем разумети и памятовати, с коликою радостию и благодарением неплодная утроба святыя праведныя Анны ношаше Тя, да и мы не точию словесы, но наипаче делы своими выну будем со умилением сердечнем прославляти Тя, вопиюще: Слава пришествию Твоему, Чистая. Слава Рождеству Твоему. Слава девству Твоему, Мати Безневестная. Купно же с Тобою сподоби нас непрестанно славити и величати Всесвятый Плод Твой, Слово воплощенно, во чреве Твоем неопально носимо, Ему же слава подобает, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь», — молитва на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентябряЧитайте также:
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Данил Пономарев