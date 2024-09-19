Диетолог поделилась основными секретами питания по методу «тарелки»

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Метод тарелки — это простой и наглядный способ планирования здорового питания. Он помогает сбалансировать рацион, учитывая различные группы продуктов. Основная идея заключается в том, чтобы представить свою тарелку, разделив ее на несколько частей.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, можно ли похудеть, питаясь по такому методу. По ее мнению, это самый важный и эффективный подход, который является основой всех систем питания по всему миру.
На вопрос о том, сколько раз в день следует питаться человеку, стремящемуся похудеть, диетолог ответила, что оптимальным вариантом будет трехразовое питание.
По ее словам, если рассмотреть мировую науку и все доказанные факты, можно увидеть, что они соответствуют принципам пищевой пирамиды. Важно сочетать правильные продукты в небольших количествах, заключила Павлюк.
Ранее диетолог раскрыла секрет воды с лимоном для успешного похудения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Все системы питания, включая Гарвардскую, а также рекомендации по питанию в США, Канаде, Австралии и Великобритании, в значительной степени соответствуют методу тарелки», — рассказала специалист.
На вопрос о том, сколько раз в день следует питаться человеку, стремящемуся похудеть, диетолог ответила, что оптимальным вариантом будет трехразовое питание.
«Три основных, традиционных приема пищи — завтрак, обед и ужин. Разница заключается в том, что на завтрак следует распределить пищу так: одна треть — белки, одна треть — крахмалистые продукты, а оставшаяся треть — фрукты. Гарвардскя система предлагает на ужин отправить овощи, на завтрак фрукты, а на обед рекомендуется смешивать фрукты и овощи», — пояснила она.Диетолог отметила, что многие российские эксперты поступают аналогично. На вопрос о том, допустимо ли перекусывать между основными приемами пищи, Павлюк ответила положительно. Однако она подчеркнула, что не стоит употреблять питьевые йогурты в качестве перекуса.
Фото: iStock/iprogressman
«Питьевые йогурты богаты сахаром. В России традиционно первый завтрак — это фрукт, запеканка из творога, творог. Второй завтрак — напиток из плодов шиповника и бутерброд», — рассказала эксперт.Она отметила, что если рассмотреть другие системы, то есть подходы, предлагающие фрукты и овощи для снижения веса.
По ее словам, если рассмотреть мировую науку и все доказанные факты, можно увидеть, что они соответствуют принципам пищевой пирамиды. Важно сочетать правильные продукты в небольших количествах, заключила Павлюк.
Ранее диетолог раскрыла секрет воды с лимоном для успешного похудения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова