«Сахар не болит»: Эндокринолог рассказал, как защитить себя от диабета

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Сахарный диабет — опасное хроническое эндокринное заболевание, которое характеризуется стойким повышением уровня сахара в крови. Из-за чего оно возникает, какие у болезни симптомы и как ее избежать?
На эти вопросы ответил старший научный сотрудник отделения эндокринологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Илья Барсуков в эфире «Радио 1».
Фото: iStock/demaerre
Самым простым способом контролировать избыточный вес эксперт назвал измерение окружности талии. Если больше 80 см у женщин и больше 94 см у мужчин, то пора заняться собой. Следует сесть на диету, заняться спортом и обратиться за помощью к специалисту.
Вызвать сахарный диабет могут и другие, менее распространенные факторы. По словам Барсукова, к этой болезни могут привести многочисленные панкреатиты, повреждение поджелудочной железы в ходе операции, а также курение и алкоголь.
Фото: iStock/simpson33
Специалист должен назначить дополнительные анализы, чтобы окончательно определить наличие или отсутствие сахарного диабета. Затем назначается лечение.
Острые осложнения возникают из-за крайне высоких показателей сахара. Они приводят к кетоацидозу или кетоацитодической коме. И смерть в таких случаях может наступить за несколько дней, а порой и часов.
Хронические осложнения возникают не сразу, а в течение длительного периода. Однако если не следить за здоровьем, осложнения становятся неминуемыми.
Фото: iStock/Soumen Hazra
По словам Барсукова, чаще всего подобные осложнения влияют на работу почек, глаз и сердечно-сосудистой системы.
Фото: iStock/sportpoint
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Типы сахарного диабетаСахарный диабет делится на два типа — первый и второй. Встречаются они в соотношении 10/90, где подавляющее большинство случаев — это диабет второго типа.
«От сахарного диабета первого типа, скажем так, практически нельзя уберечься. Это аутоиммунное заболевание. Возникает оно из-за атаки клеток иммунитета на те клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Может возникнуть в любом возрасте, но чаще возникает в детском и молодом возрасте», — рассказал Барсуков.Диабет второго типа, наоборот, в основном встречается во второй половине жизни. Основные его предпосылки — лишний вес и наследственность. Потому людям, у которых ближайшие родственники больны сахарным диабетом, следует быть настороже и бороться с лишними килограммами.
Фото: iStock/demaerre
Самым простым способом контролировать избыточный вес эксперт назвал измерение окружности талии. Если больше 80 см у женщин и больше 94 см у мужчин, то пора заняться собой. Следует сесть на диету, заняться спортом и обратиться за помощью к специалисту.
Вызвать сахарный диабет могут и другие, менее распространенные факторы. По словам Барсукова, к этой болезни могут привести многочисленные панкреатиты, повреждение поджелудочной железы в ходе операции, а также курение и алкоголь.
«Диабет может возникнуть, например, вследствие хронического злоупотребления алкоголем. Курение тоже, в свою очередь, провоцирует панкреатит. Поэтому косвенно оно может повышать вероятность развития диабета», — отметил научный сотрудник.
Симптомы, диагностика, лечениеСамое главное, считает эксперт, не пустить диабет на самотек, не закрывать глаза на первые «звоночки» заболевания.
«Сахар, особенно если не сильно повышен, как известно, не болит. Он никак себя не проявляет. Поэтому диабет, к сожалению, может протекать без симптомов, без каких-либо проявлений. И за это время начинают формироваться осложнения, с которыми потом еще тяжелее бороться», — подчеркнул Барсуков.Чтобы не допустить осложнений, важно ответственно относиться к организму. Если в ходе обследования обнаружились повышенные показатели глюкозы — пора опосетить врача.
Фото: iStock/simpson33
Специалист должен назначить дополнительные анализы, чтобы окончательно определить наличие или отсутствие сахарного диабета. Затем назначается лечение.
«Лечение состоит из трех основных столпов. Помимо лекарств, это диета и физическая нагрузка. Вторая и третья рекомендации направлены, в первую очередь, на снижение избыточной массы тела. Если этой избыточной массы тела нет, то просто диета. Она заключается в том, чтобы не употреблять явно сладкие продукты — мед, сахар, варенье и прочие», — объяснил Барсуков.
Летальный исходПорой сахарный диабет приводит к неминуемым последствиям. Летальный исход может произойти как при острых осложнениях, так и из-за накапливаемых в течение многих лет.
Острые осложнения возникают из-за крайне высоких показателей сахара. Они приводят к кетоацидозу или кетоацитодической коме. И смерть в таких случаях может наступить за несколько дней, а порой и часов.
Хронические осложнения возникают не сразу, а в течение длительного периода. Однако если не следить за здоровьем, осложнения становятся неминуемыми.
Фото: iStock/Soumen Hazra
По словам Барсукова, чаще всего подобные осложнения влияют на работу почек, глаз и сердечно-сосудистой системы.
«То есть слепота, нарушение работы почек вплоть до полного их прекращения. Человек, соответственно, оказывается зависим от гемодиализа», — добавил он.Также специалист отметил, что у людей с запущенным диабетом риск умереть от инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности вырастает в разы.
Как избежать сахарного диабета?Первое и самое важное, на что обратил внимание эксперт, — это регулярный чек-ап организма или диспансеризация.
«Проверять уровень сахара в крови — обязательно, ежегодно с возраста старше 45 лет. Это вне зависимости есть ожирение или нет, всем подряд. Если есть избыточный вес и ожирение, то еще и с более молодого возраста», — пояснил он.Также важно следить за питанием и заниматься спортом, чтобы не обрастать лишними килограммами.
Фото: iStock/sportpoint
«И второе, наблюдаться у квалифицированных специалистов, которых у нас в Подмосковье более чем достаточно», — резюмировал Барсуков.Читайте также:
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