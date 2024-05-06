Эстония объявила РПЦ «институтом оправдания агрессии»

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Депутаты эстонского парламента объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии». Об этом сообщает издание Baltnews.
По утверждениям властей Эстонии, такое решение касается не православных, а исключительно церкви как института.
В поддержку объявить РПЦ «институтом оправдания агрессии» выступили 75 депутатов парламента Эстонии. Против проголосовали восемь парламентариев.
Ранее сообщалось, что МВД Эстонии может в принудительном порядке ликвидировать Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Экс-глава полиции республики сообщал, что у ЭПЦ МП три пути: слиться с подчиняющейся Константинопольскому патриарху церковью, создать отдельную православную церковь или полностью ликвидироваться.
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В поддержку объявить РПЦ «институтом оправдания агрессии» выступили 75 депутатов парламента Эстонии. Против проголосовали восемь парламентариев.
Ранее сообщалось, что МВД Эстонии может в принудительном порядке ликвидировать Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Экс-глава полиции республики сообщал, что у ЭПЦ МП три пути: слиться с подчиняющейся Константинопольскому патриарху церковью, создать отдельную православную церковь или полностью ликвидироваться.
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Анастасия Чинкова