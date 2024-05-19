РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от обстрелов

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Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ поддерживает позицию Белгородской епархии в споре с протоиереем Андреем Ткачевым, который ранее упрекнул белгородцев в отсутствии «молитвенного ажиотажа» на фоне обстрелов со стороны Украины. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в Белгородской и Старооскольской епархии, комментируя слова Ткачева, сообщили, что из-за его высказывания создается впечатление, будто белгородцы «сами виноваты» в том, что их обстреливают. В епархии подчеркнули, что подобные заявления являются некорректными.
В епархии добавили, что на фоне происходящего жители Белгорода сплотились, ведь они хотят продолжать жить обычной мирной жизнью. По словам представителей епархии, если к их регулярным молитвам за белгородцев присоединится еще отец Андрей, то, «может быть, нам действительно станет полегче».
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Екатерина Коршунова