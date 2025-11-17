В РПЦ посоветовали священникам следить за словами

17 ноября 2025, 10:16

ТАСС: РПЦ призвала священников следить за содержанием проповедей

Фото: iStock/laimdota

В Русской православной церкви призвали священников следить за словами во время проповедей. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Его слова приводит ТАСС.





Поводом стал общественный резонанс, вызванный высказываниями служителей РПЦ. Легойда отметил, что некоторые записи проповедей могли намеренно опубликовать в интернете. Он призвал священников быть осмотрительнее, посоветовав им «не подставляться».

«Проповедник должен понимать, что когда полхрама его снимает, то у части из них дальше пойдет веерная рассылка и до какого-нибудь замечательного журналиста это обязательно дойдет», — сказал собеседник агентства.