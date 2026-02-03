РПЦ: конфликт на Украине не заканчивается из-за абортов и оккультных услуг

03 февраля 2026, 17:27

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Управляющий Скопинской епархией Русской православной церкви епископ Питирим заявил, что продолжающийся конфликт на Украине связан с духовным состоянием общества. По его словам, попытки мирного урегулирования не приводят к результату из-за «отсутствия воли Божьей».