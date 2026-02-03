РПЦ: конфликт на Украине не заканчивается из-за абортов и оккультных услуг
Управляющий Скопинской епархией Русской православной церкви епископ Питирим заявил, что продолжающийся конфликт на Украине связан с духовным состоянием общества. По его словам, попытки мирного урегулирования не приводят к результату из-за «отсутствия воли Божьей».
В своей проповеди священнослужитель отметил рост популярности оккультных услуг — тарологов, нумерологов и «ведьм». Он сослался на статистику за первые месяцы 2025 года, согласно которой продажи оккультных предметов увеличились вдвое по сравнению с предыдущим годом. Это, по его мнению, свидетельствует об ухудшении нравственной ситуации в стране.
Среди других причин он назвал рост числа абортов и «нечестивый образ жизни» людей. Все это, как утверждает епископ, напрямую влияет на ситуацию на фронте и препятствует достижению мира, несмотря на многочисленные дипломатические инициативы.
