В вузах Афганистана создадут кафедры пророческой медицины по пророку Мухаммеду
В государственных медицинских вузах Афганистана впервые в истории планируется создание кафедр пророческой медицины. Об этом сообщает новостной портал Ariana News.
Как уточняет издание, решение одобрил верховный лидер Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада. Соответствующее заявление сделало Министерство высшего образования страны. Пророческая медицина в исламе представляет собой свод рекомендаций по лечению заболеваний и соблюдению гигиены, основанный на хадисах — преданиях о медицинском опыте пророка Мухаммеда.
В ней большое внимание уделяется профилактике болезней, умеренности в питании и правилам приёма пищи. Также практикуется использование природных средств, таких как мёд, оливковое масло, чёрный тмин, чеснок, имбирь, алоэ и сенна.
Отдельной составляющей пророческой медицины считается духовное исцеление, включая чтение Корана. Кроме того, допускаются методы лечения с применением кровопускания, пиявок, банок и прижигания. При этом хирургическое вмешательство рекомендуется по возможности избегать. В Министерстве высшего образования Афганистана считают, что новые кафедры будут способствовать развитию медицинских наук и подготовке квалифицированных специалистов по всей стране.
Отмечается, что труды по пророческой медицине традиционно создавались богословами, а не врачами. Одним из наиболее известных трудов считается книга «Тибб ан-Наби» («Медицина пророка»), написанная в XVI веке исламским учёным Джалаладдином Абд ар-Рахманом ас-Суйути.
