РПЦ: легализация онлайн-казино приведет к проблемам с демографией

27 января 2026, 16:17

Фото: iStock/fadfebrian

Легализация онлайн-казино в России не сочетается с декларируемыми государством традиционными ценностями и может привести к ухудшению демографической ситуации в стране. Такое мнение высказал заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.





Ранее стало известно, что министр финансов Антон Силуанов направил президенту России Владимиру Путину предложения по совершенствованию регулирования рынка азартных игр. В частности, Минфин предлагает рассмотреть возможность снятия запрета на деятельность онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Информация содержится в письме ведомства, с которым ознакомились источники, знакомые с его содержанием.



Комментируя эти сообщения, Кипшидзе напомнил, что позицию Русской православной церкви и других традиционных религиозных общин по вопросу игорного бизнеса сформулировали еще в 2006 году. Тогда Межрелигиозный совет России призвал к ограничению азартных игр, дав им «однозначную нравственную оценку».





«Легальные казино и традиционные ценности никак друг с другом несочетаемы», — подчеркнул представитель РПЦ.

«Эти деньги будут фактически отобраны у российских семей, в которых есть или появятся в результате этой сомнительной меры игроманы — люди, поведение которых является зависимым или, говоря церковным языком, одержимым», — отметил он.