РПЦ поддержала идею исключить теорию эволюции Дарвина из учебников

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Российская православная церковь поддержала идею, исключить из школьных учебников теорию эволюции английского натуралиста Чарльза Дарвина. этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя правительства Российской Федерации Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую детей в заблуждение», – цитирует Лукьянова РИА Новости.
Ранее убрать из школьной программы теорию Дарвина предложил министру Сергею Кравцову экс-премьер Чечни и бывший мэр Грозного Муслим Хучиев. Помощник председателя правительства сделал заявление на заседании Всероссийского родительского комитета. По мнению Хучиева, теория эволюции способствует «духовному разложению» детей.
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Лия Мурадьян