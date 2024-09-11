Священники не разводятся: экс-супруга Львовой-Беловой ждёт трудная судьба из-за свадьбы с Малофеевым

Фото: РИА Новости / Мария Девахина
8 сентября бизнесмен и учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев женился на уполномоченном по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Торжество состоялось на вилле «Ротонда» в элитном поселке Довиль в Подмосковье.
39-летняя Мария уже была замужем за священником Павлом Когельманом. Сейчас ему 42 года, в своём Телеграм-канале он не комментирует происходящее и публикует нейтральные картинки. В материале «Радио 1» расскажем, что ждет Павла после развода с Львовой-Беловой.
Согласно всем канонам православия, разведённых священников не бывает. И жениться повторно священники тоже не могут.
Он пояснил, что на мероприятии Малофеева были действующие священнослужители, которые не пошли бы на свадьбу, будучи против венчания олигарха с матерью пятерых детей и бывшей матушкой.
В редких случаях, когда священник оставлялся один или заводил любовницу, его не лишали служения. В качестве примера историк привел знаменитого попа Гапона, который после смерти жены стал сожительствовать с несовершеннолетней курсисткой Александрой Уздалевой, которую позже объявил гражданской женой.
Если же Павел захочет принять постриг, то будет принято решение лишить его сана и он станет мирянином. В таком случае можно будет жениться повторно и жить, как захочется. Историк пояснил, что ряд вдовцов-священнослужителей выбирает именно такой путь, понимая, что монашество требует полной преданности церкви и отреченности.
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Разведенных священников не бываетПавел — бывший программист, который стал священнослужителем РПЦ, в настоящее время он настоятель храма в «Новых берегах». Пара познакомилась в 2002 году в церковном хоре в пензенском храме святителя Митрофана Воронежского, где пела Мария. Через год Мария и Павел поженились и повенчались. У пары родилось пять собственных детей, пятерых они взяли из детских домов. Помимо этого, Мария и Павел являются опекунами 13 детей с инвалидностью.
Согласно всем канонам православия, разведённых священников не бывает. И жениться повторно священники тоже не могут.
«В РПЦ второбрачие невозможно. Для священников может быть только единственный брак. Поэтому, если от священнослужителя по любой причине уходит жена, ему остается единственный путь: постричься в монахи», — рассказал «КП» Сергей Бычков, историк Русской православной церкви.Он добавил, что нет никаких исключений, даже если священник стал вдовцом.
«Возможно, развод на себя получил Малофеев, как человек верующий и православный, не исключено, что он захотел повенчаться со своей новой женой и получил благословение на это», — отметил Бычков.
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Он пояснил, что на мероприятии Малофеева были действующие священнослужители, которые не пошли бы на свадьбу, будучи против венчания олигарха с матерью пятерых детей и бывшей матушкой.
В редких случаях, когда священник оставлялся один или заводил любовницу, его не лишали служения. В качестве примера историк привел знаменитого попа Гапона, который после смерти жены стал сожительствовать с несовершеннолетней курсисткой Александрой Уздалевой, которую позже объявил гражданской женой.
«Петербургский митрополит Антоний (Вадковский) хотел запретить ему служение, но за Гапона вступилось всесильное министерство внутренних дел — и он остался служить, вероятно, не просто так, а в обмен на плодотворное сотрудничество», — пояснил эксперт.
С кем останутся дети Марии Львовй-БеловойКасаемо общих детей Павла и Марии, Бычков заявил, что пока их судьба неизвестна. Он пояснил, что миряне делят детей и имущество в суде, но, вероятно, Мария не будет претендовать на какую-то собственность бывшего супруга.
«Но предполагаю, что дети останутся с матерью, так как возникают вопросы о том, как целибатный священник сможет воспитывать их без женщины. Тем более что детей много и для ухода за ними необходимы дополнительные ресурсы: кормление, стирка, прогулки», — пояснил собеседник.Фото: istock / Bill_Anastasiou
Если же Павел захочет принять постриг, то будет принято решение лишить его сана и он станет мирянином. В таком случае можно будет жениться повторно и жить, как захочется. Историк пояснил, что ряд вдовцов-священнослужителей выбирает именно такой путь, понимая, что монашество требует полной преданности церкви и отреченности.
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Алина Юрчак