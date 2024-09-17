В России стали чаще переводить детей на домашнее обучение

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В России всё больше набирают популярность домашнее обучение и онлайн-школы. Об этом говорится в исследовании Московского городского педагогического университета (МГПУ).
По статистике, с 2016 года в 10 раз увеличилось количество детей, обучающихся вне школ. Восемь лет назад на дому обучались 17,9 тысячи детей (0,1% от всего числа учащихся), а к 2023 году их число выросло до 174,7 тысячи человек (1%). Конечно, особую популярность дистанционное обучение получило во времена коронавируса, однако такая тенденция сохраняется по сей день.
Авторы исследования указывают на то, что родителям нравится возможность индивидуального подхода к обучению их детей. Руководитель Центра аналитических исследований и моделирования в образовании МГПУ Елена Петряева указала на то, что образовательные сайты сейчас предлагают обучение в небольших группах до 15 человек в сопровождении психолога и логопеда. Именно этого, по всей видимости, не хватает родителям в общеобразовательных школах.
Отмечается, что к домашнему обучению чаще всего прибегают спортсмены и музыканты, которым неудобно посещать общеобразовательную школу, а также школьники, чьи родители часто переезжают из-за работы. Также есть россияне, покинувшие страну вместе с детьми после 2022 года, но принявшие решение дать им российское образование.
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Авторы исследования указывают на то, что родителям нравится возможность индивидуального подхода к обучению их детей. Руководитель Центра аналитических исследований и моделирования в образовании МГПУ Елена Петряева указала на то, что образовательные сайты сейчас предлагают обучение в небольших группах до 15 человек в сопровождении психолога и логопеда. Именно этого, по всей видимости, не хватает родителям в общеобразовательных школах.
Отмечается, что к домашнему обучению чаще всего прибегают спортсмены и музыканты, которым неудобно посещать общеобразовательную школу, а также школьники, чьи родители часто переезжают из-за работы. Также есть россияне, покинувшие страну вместе с детьми после 2022 года, но принявшие решение дать им российское образование.
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Анастасия Чинкова