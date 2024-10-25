РПЦ разрешит отпевать детей-суицидников из «групп смерти»

Фото: iStock/ laimdota
Русская православная церковь утвердила подход, согласно которому детей и подростков, ставших жертвами «групп смерти» можно будет отпевать.
«Вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребёнка (подростка), совершившего самоубийство, рассматривается епархиальным архиереем или уполномоченной им для рассмотрения подобных вопросов епархиальной комиссией, порядок работы которой определяется епархиальным архиереем», — отмечается на сайте Московского патриархата.
По мнению РПЦ, самоубийство — тяжкий грех, но нужно учитывать случаи, при которых суицид совершался «в состоянии психического расстройства».
При принятии решения о разрешении отпевания в подобных случаях будут рассматриваться результаты психолого-педагогической экспертизы и выводы правоохранительных органов, сообщает «РБК».
Читайте также:
Уличного художника объявили в розыск из-за критики РПЦ
«Теракт»: РПЦ прокомментировала нападение людей в масках на главный собор в Черкассах
Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников
По мнению РПЦ, самоубийство — тяжкий грех, но нужно учитывать случаи, при которых суицид совершался «в состоянии психического расстройства».
При принятии решения о разрешении отпевания в подобных случаях будут рассматриваться результаты психолого-педагогической экспертизы и выводы правоохранительных органов, сообщает «РБК».
Читайте также:
Уличного художника объявили в розыск из-за критики РПЦ
«Теракт»: РПЦ прокомментировала нападение людей в масках на главный собор в Черкассах
Подмосковное духовенство приняло участие в семинаре по исправлению преступников
Ольга Енгалычева