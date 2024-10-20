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Уличного художника объявили в розыск из-за критики РПЦ

РБК: уличного художника BFMTH объявили в розыск за критику РПЦ
20 октября 2024, 03:06
Фото: istockphoto/Vladimir Agapov

Фото: istockphoto/Vladimir Agapov

Уличного художника BFMTH объявили в розыск за критику Русской православной церкви (РПЦ) и домашнего насилия. Художник рассказал о случившемся в интервью РБК.
Он пояснил, что такие меры были приняты из-за арт-объекта «Старые порядки» и «других работ с изображением патриарха Кирилла», размещенных на площади в Перми в 2022 году.

«После одной из работ и административного ареста сотрудник правоохранительных органов сказал мне прямым текстом уехать из страны, больше года я не в РФ», – рассказал собеседник изданию.



О том, что он в розыске, художник узнал самостоятельно, когда художник ввел данные в базу розыска МВД.

Ранее в розыск была объявлена и певица Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова). В сентябре в отношении нее было возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 1 статьи 330 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»).

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#художник
#мвд
#розыск
#рпц
#патриарх кирилл
«Щупал за грудь»: как Проклова, Варлей, Васильева и другие актрисы, стали жертвами насильников
20 октября 2024, 02:00

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости)

Многие артистки получают непристойные предложения на съемочной площадке. Мало кто предал их огласке, но есть и те, кто спустя годы рассказал правду об ужасающих событиях.
О том, как Наталья Варлей, Анна Хилькевич, Елена Проклова и их коллеги публично уличили знаменитых режиссеров в домогательствах, расскажет редакция «Радио 1».

Наталья Варлей


Самая известная роль актрисы Натальи Варлей – Нина в фильме «Кавказская пленница». В своей автобиографии «Канатоходка» Варлей рассказала, как к ней приставал культовый кинорежиссер. Постановщик проводил актрису до гостиницы, в которой их номера находились рядом. Он надеялся на эротическое продолжение вечера, но его ожидания не оправдались.

«Он закрыл дверь изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать... Я была девушка цирковая, сильная, с моментальной реакцией, поэтому в одну секунду я его не только оттолкнула, но и вытолкала из номера, и заперла дверь на ключ», — пишет кинозвезда.

Вера Васильева


Советская актриса прославилась в 22 года после премьеры ленты «Сказание о земле сибирской». Она талантливо исполнила роль Анастасии Гусенковой. Режиссер полагал, что Вера обязана ему своим успехом. Он пригласил Васильеву в гостиницу и потребовал внимания. Вопрос: «Ну, как ты будешь меня благодарить?» поставил молодую актрису в ступор. Она поспешила покинуть номер.

«То, что он хотел мной обладать, — это правда... Может быть, это какая-то безумная ошибка. Может быть, это привычное поведение всех людей, кто работает на студии. В общем, это не его вина. Это его такая ошибка, которая вдруг его опозорит, и это будет неприятно... Актеры очень обидчивые и злопамятные», — заметила народная артистка СССР.

Анна Хилькевич


Звезда сериала «Универ. Новая общага» с юности мечтала о славе. С пятнадцати лет она посещала кастинги. Приглашение режиссера «Мосфильма» на пробы показалось девушке огромной удачей. Однако «прослушивание» планировалось в квартире постановщика.

Анна Хилькевич (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

«Он мне говорит: «Аня, прочитай эту сцену так, как будто я взрослый мужчина, которого ты безумно хочешь. У тебя еще не было секса, но ты хочешь испытать это со мной»... Очнулась я в тот момент, когда поняла, что сижу у него на коленках и он пытается завалить меня. Я вскочила как ужаленная и понеслась к выходу... Я стала жертвой харассмента», — заявила Хилькевич.

Она отметила, что не будет называть имен и другие подробности, так как ей не нужен публичный суд. Девушка старается не вспоминать о пережитом ужасе.

Елена Проклова


Страшную правду звезда рассказала в студии шоу «Секрет на миллион». По словам Прокловой, в 12 лет к ней приставал знаменитый режиссер, который щипал ее за грудь. Через несколько лет ее домогался уже популярный артист.

Елена Проклова (Фото: РИА Новости/Борис Бабанов)

«Он клал мне руки между ног... Я должна была трогать его член, который я ненавидела просто. Мне хотелось убежать, а он раздевал меня. Заставлял лежать голую рядом, сам себя удовлетворял», — рассказала артистка.

Личность похотливого человека звезда фильма «Будьте моим мужем» раскрывать не стала, однако детально описала его. ​

Лариса Лужина


Актриса после шокирующих слов Прокловой призналась, что тоже подверглась домогательствам. В 19-летнем возрасте Лариса надеялась сняться в картине «Две жизни». Однако среди требований был интим. По ее словам, во время подбора артистов помощник режиссера и его коллега пригласили Лужину на переговоры в гостиницу. Они потребовали, чтобы Лариса осталась без одежды. Актриса же отказалась раздеваться и ушла. Однако спустя некоторое время ее все равно вызвали на пробы.

«Человек, который меня встретил на вокзале, не помню, кем он представился, прямо мне так и сказал: «Переспишь со мной — будешь играть в этом фильме»», — вспоминает Лужина.

Она отказалась, и ее не утвердили на роль.

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День Сергея Зимнего 20 октября: Почему нельзя брать подарки от незнакомцев и жаловаться на жизнь
20 октября 2024, 00:00

Фото: istock/daizuoxin

20 октября по православному календарю почитают память двух святых: Сергия Печерского и Сергия Нуромского. В народном календаре этот день также называется Сергей Зимний.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на этот день, что можно и нельзя делать.

День Сергея Зимнего — история

Сергий Нуромский

Преподобный Сергий Нуромский, живший в XIV веке, приехал на Русь из Греции и стал учеником Сергия Радонежского. После нескольких лет жизни в обители он выбрал уединение на реке Нурма, где привлек к себе около 40 паломников, которые разделили его отшельнический образ жизни. Вместе они воздвигли храм и построили келии, создавая общину, основанную на духовной практике и молитве. На него нападали разбойники, однако каждый раз Сергию удавалось оставаться в живых.

Сергий Печерский

О преподобном Сергии Печерском известно гораздо меньше. Предполагается, что он жил в XII-XIII веках и получил прозвище Послушливый за свою преданность и послушание настоятелю обители, отрекшись от своей воли ради служения Богу.

Почему Сергея назвали Зимним?

Народные приметы связывают день Сергия с началом зимы. «Сергей зиму начинает» — говорили люди. Морозы или свежевыпавший снег в этот день не вызывали удивления.

Традиции

Наши предки следовали множеству традиций, которые помогали подготовиться к зимнему периоду. Одной из главных забот было кормление скотины. Считалось, что в первую очередь нужно позаботиться о животных, а только после этого можно было садиться за стол.

Особое внимание уделялось растопке печи. По традиции, самый младший член семьи должен был растопить печь, что, по поверьям, обеспечивало тепло в доме на протяжении всей зимы.

Еще одной интересной традицией было подготовление бочек с засоленными огурцами. Пока водоемы не покрылись льдом, хозяйки спешили опустить в озера или реки хорошо закупоренные бочки с огурцами. Весной они извлекали из воды, и на столе появлялись вкусные просоленные огурцы.

Фото: istock/Petr Gonchar

Эти традиции не только помогали подготовиться к зиме, но и объединяли семью, создавая атмосферу заботы и тепла. Праздник Сергия Зимнего был временем, когда люди осознавали важность единства и поддержки друг друга в преддверии холодов.

Что нельзя делать 20 октября 2024

  • Брать подарки от незнакомцев — это может привести к неприятностям и болезням;
  • Жаловаться на жизнь — необходимо смотреть на все с оптимизмом для улучшения финансового положения и отношений;
  • Нужно сначала покормить домашних животных — иначе они могут заболеть;
  • Растапливать печь должен самый младший член семьи — это обеспечит тепло и уют в доме на весь год;
  • Замужним женщинам нельзя выходить из дома с непокрытой головой — это может вызвать головные боли и недопонимания в отношениях;
  • Нельзя справлять свадьбу — это может привести к тяжелой семейной доле.
Фото: istock/artisteer

Что можно делать 20 октября 2024

В старину, девушки в этот день умывались кислым молоком. Считалось, что это поможет сохранить молодость и красоту.

Приметы на погоду

  • Если снег выпал, а деревья еще не сбросили листву, он скоро растает;
  • Наступит ранняя зима, если снег выпал 20 октября;
  • Если с березы и дуба лист опадает не чисто, зима будет холодной;
  • Если в этот день хорошая погода, она сохранится еще на три недели;
  • Бледная луна предвещает мороз со снегом.

Именины 20 октября 2024

Именины 20 октября отмечают обладатели таких имен, как Юлиан, Сергей, Николай, Марк, Леонтий, Иосиф, Демьян, Пелагея.

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#приметы
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Стали известны детали признания Понасенкова* иноагентом
Евгения Понасенкова* признали иноагентов из-за 30 антироссийских роликов
19 октября 2024, 23:17

Фото: iStock/AMilkin

Историк и публицист Евгений Понасенков* признан иностранным агентом за 30 антироссийских видеороликов, «ставящих под сомнение легитимность и авторитет российской государственной власти», сообщает агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Опубликованный блогером контент, отмечается в материалах, несет «идею превосходства европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем, путем всевозможных аллегорий, метафор и образов».

В документе также говорится, что Понасенков* неоднократно призывал к равнению Российской Федерации на государственные структуры стран ЕС.

Ранее сообщалось, что Евгений Понасенков* был признан иностранным агентом за получение иностранного финансирования через российское издательство АСТ. Финансирование поступало в период с мая 2019 года по январь 2022 года, Понасенков* получил 15 платежей.

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* внесен Минюстом России в реестр иноагентов
#иноагенты
#финансирование
#россия
#ес
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Охота на «оборотней в погонах»: как умер экс-глава ФМС Ромодановский и что о нем говорят в Госдуме
Умер экс-глава ФМС РФ Константин Ромодановский: причины смерти, реакция Госдумы
19 октября 2024, 21:43

Фото: Риа Новости/ Екатерина Штукина

В ночь с 17 на 18 октября умер директор Федеральной миграционной службы России с 2005 по 2016 год Константин Ромодановский. У государственного деятеля не выдержало сердце.
Константин Ромодановский работал на государственной службе больше двадцати лет. Самым его громким делом была охота на «банду оборотней в погонах».

«Оборотни в погонах» или как госслужащие заработали более 700 миллионов долларов на преступной схеме


Первый раз фраза «оборотни в погонах» прозвучала 23 июня 2003 года на российском федеральном канале и с тех пор стала крылатой. Тогда же глава МВД России Борис Грызлов сказал, что на территории страны будет проводиться масштабная операция, целью которой будет выявить правоохранителей, берущих взятки.

Утром 23 июня 300 сотрудников СБ МВД, ФСБ и Генпрокуратуры провели пятьдесят обысков и арестовали семь человек.

После проведения серии задержаний сотрудники обнаружили участок земли площадью два гектара — на нем подозреваемые во взяточничестве сотрудники возвели пять особняков. Также было найдено большое количество незарегистрированного оружия, сумма близкая к восьми миллионам долларов США и «черная бухгалтерия». Всего на преступной схеме госслужащие заработали десять миллионов долларов.

Подавляющее большинство задержанных были из числа работников Московского уголовного розыска (МУР). Главным обвиняемым же в деле о взяточничестве стал бывший генерал-лейтенант МЧС Владимир Ганеев.

Под командованием Ганеева была организована преступная группировка,вымогавшая денежные средства у коммерсантов — в случае отказа потерпевшим угрожали избиением и привлечением к уголовной ответственности за выдуманные преступления.

За период действия преступной схемы «оборотни в погонах» убили несколько крупных бизнесменов. Благодаря своему служебному положению и участию в противозаконной деятельности Ганеев заработал 780 миллионов долларов.

Преступники также фальсифицировали уголовные дела против невиновных людей, подбрасывали им наркотические вещества и оружие. Все для того, чтобы улучшить показатели раскрываемости и продвинуться по карьерной лестнице.

Владимир Ганеев был лишен свободы на 20 лет и получил штраф в размере 100 тысяч рублей. В 2014 году его отпустили из колонии из-за ухудшения здоровья.

Фото: Риа Новости/ Нина Зотина

Ромодановский и оборотни в погонах

Когда Константин Ромодановский встал во главе ГУСБ МВД, он инициировал проверки в региональных УСБ. Он выдал распоряжение проверить высокопоставленных руководителей милиции.

Получается, именно Ромодановский встал у истоков одной из самых громких в России операций с целью задержания преступников в рядах правоохранителей.

Смерть госслужащего Константина Ромодановского

В ночь с 17 на 18 октября чиновник умер. Он не дожил тринадцать дней до своего 68-летия.

«Не могу в это поверить. Только на прошлой неделе разговаривал с ним. Был полон сил и планов. Искренне соболезную всем близким, друзьям и соратникам Константина Олеговича. Его уход — огромная утрата», — выразил соболезнования в своих социальных сетях депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

По предположениям у Константина Ромодановского не выдержало сердце. Некоторые источники сообщают, что чиновник ушел из жизни из-за обострения хронического заболевания, другие — что бывший глава ГУСБ МВД упал с лестницы в своем доме в Подмосковье.

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Названы спонсоры Дудя* и Моргенштерна*
Контент Дудя* и Моргенштерна* спонсировала украино-израильская Yoola Labs Ltd
19 октября 2024, 21:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Контент журналиста Юрия Дудя* и рэпера Моргенштерна* спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст гражданского иска юристов блогера. Отмечается, что исполнитель получил более 29 млн рублей из Израиля от вышеназванной компании.
«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении административным истцом денежных средств из иностранных источников, а именно получал денежные средства от Yoola Labs Ltd (Израиль) Украина в период с августа 2017 по июнь 2020 года по 36 операциям в качестве покупки прав на видеоконтент», — приводят материалы о Дуде* в агентстве.
Напомним, иноагентом Дудь* был признан министерством юстиции в апреле 2022 года, летом того же года он пытался оспорить этот статус. Моргенштерна* признали иностранным агентом в мае 2022 года. Позже он подал иск к министерству юстиции о снятии с него статуса иноагента, суд его отклонил.

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#израиль
#украина
#покупки
#интервью
#информация
#минюст
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В Сергиевом Посаде встретили Казанскую икону Божией Матери
19 октября 2024, 19:43

Казанская икона Божией Матери (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Казанскую икону Божией Матери привезли спецтранспортом в Успенский кафедральный собор в Сергиевом Посаде.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства МО, чудотворный образ доставили в рамках Всероссийского молебна о Победе, благословенного Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Безопасность прихожан обеспечивают полицейские. Увидеть святыню можно будет до воскресного вечера, а потом ее перевезут в Балашиху.

Казанскую икону Божией Матери вернули в одноименный собор на Красной площади в ноябре прошлого года.

Стоит отметить, что Успенский кафедральный собор Сергиева Посада освятил Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий ровно четверть века назад.

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#россия
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#новости подмосковья
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#сергиев посад
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Появились новые подробности иска Мизулиной к Лебедеву
Мизулина отказалась заключать мир с Лебедевым и Дудем* по делу об оскорблении
19 октября 2024, 19:37

Екатерина Мизулина (фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отказалась заключать мировое соглашение с дизайнером Артемием Лебедевым и журналистом Юрием Дудем. Об этом она заявила в беседе с изданием «Коммерсант». По ее словам, она адекватно относится к критике, но оскорбления критикой не являются.
«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение», — отметила она.
Накануне Мизулина поделилась, что психолого-лингвистическая экспертиза признала слова Лебедева в ее адрес негативными, а адвокаты со стороны ответчика даже не явились на заседание суда.

Напомним, 1 августа этого года Дудь* опубликовал интервью с Артемием Лебедевым, в котором он назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно переделал фамилию Екатерины Мизулиной. После этого Мизулина решила подать иск в суд о защите чести и достоинства. Лебедев же, в свою очередь, извинился перед Мизулиной, пояснив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.

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#интервью
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Бирюков: в Москве установлено свыше 4 тыс. домовых и городских указателей
19 октября 2024, 18:28

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Свыше четырех тысяч городских и домовых указателей установили в Москве с начала 2024 года. Об этом проинформировал заммэра города по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
«За январь-сентябрь этого года установили 1149 городских указателей и более 2,9 тысячи домовых», — сказал чиновник.

Бирюков добавил, что в столичном регионе продолжают реализовывать программу по созданию единой навигационной системы, которая началась с 2014 года. Бирюков подчеркнул, что указатели помогают жителям и гостям города ориентироваться в поиске различных объектов и адресов.

Кроме того, по словам заммэра, указатели соответствуют разработанным стандартам, хорошо читаемы и органично встроены в уличное архитектурное пространство. Таблички синего цвета с белыми буквами.

Ранее сообщалось, где в Москве появится детская школа искусств.

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#москва
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#новости
#мэр
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Протоиерей Харитонов объяснил бесполезность переименования Хэллоуина
19 октября 2024, 16:37

Фото: iStock/RomoloTavani

Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов заявил, что переименовывать в России Хэллоуин не имеет смысла, поскольку это никак не изменит бесовскую сущность этого праздника.
«Как бы мы ни назвали этот праздник, его внутреннее содержание останется прежним. У нас есть множество других нужных праздников, которые созидают добро и любовь. Один из таких ближайших праздников — День народного единства. К этому надо стремиться — к единству нашего народа, к любви друг к другу, это надо проповедовать, а не ерунду, которую нам вливают, независимо от названия», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Харитонов.

Ранее вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин по аналогии с «Макдональдсом» и «Вкусно и точка».

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