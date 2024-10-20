Уличного художника объявили в розыск из-за критики РПЦ

Фото: istockphoto/Vladimir Agapov
Уличного художника BFMTH объявили в розыск за критику Русской православной церкви (РПЦ) и домашнего насилия. Художник рассказал о случившемся в интервью РБК.
Он пояснил, что такие меры были приняты из-за арт-объекта «Старые порядки» и «других работ с изображением патриарха Кирилла», размещенных на площади в Перми в 2022 году.
О том, что он в розыске, художник узнал самостоятельно, когда художник ввел данные в базу розыска МВД.
Ранее в розыск была объявлена и певица Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова). В сентябре в отношении нее было возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 1 статьи 330 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»).
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* признана иноагентом
«После одной из работ и административного ареста сотрудник правоохранительных органов сказал мне прямым текстом уехать из страны, больше года я не в РФ», – рассказал собеседник изданию.
О том, что он в розыске, художник узнал самостоятельно, когда художник ввел данные в базу розыска МВД.
Ранее в розыск была объявлена и певица Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова). В сентябре в отношении нее было возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 1 статьи 330 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах»).
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* признана иноагентом
Александр Климов