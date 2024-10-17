«Теракт»: РПЦ прокомментировала нападение людей в масках на главный собор в Черкассах

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Экстремистское нападение на собор УПЦ в Черкассах стало очередным актом терроризма, который произошел с поддержкой раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом заявил 17 октября Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и СМИ.
Этим утром около ста человек в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора в Черкассах — главного храма Черкасской епархии канонической УПЦ. Это один из самых больших соборов на Украине. Захватчики открыли огонь по верующим и использовали перцовые баллончики. Позже в УПЦ заверили, что собор удалось защитить. По словам митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, в нападении участвовал местный депутат. Журналисты сообщили, что из храма украли деньги, документы, компьютеры и иконы.
В РПЦ также отметили, что такие теракты не вызывают никакой реакции со стороны украинских властей и их западных союзников, которые дали экстремистам полную свободу.
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*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
«Не секрет, что сторонники так называемой ПЦУ — это группа бандитов и экстремистов различных направлений. Этот инцидент только подтверждает, что они ведут себя как боевики ИГИЛ*, врывающиеся в храмы для грабежа и захвата. Остается лишь констатировать, что этот террористический акт, как и прочие действия, поддерживаемые ПЦУ», — цитирует Кипшидзе РИА Новости.
В РПЦ также отметили, что такие теракты не вызывают никакой реакции со стороны украинских властей и их западных союзников, которые дали экстремистам полную свободу.
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*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
Лия Мурадьян