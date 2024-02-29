RS: В НАТО готовятся отправить свои войска на Украину из-за страха

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Страны НАТО говорят о планах по отправке своих войск на Украину в страхе перед окончательным крахом ВСУ, об этом пишет директор программы «Евразия» американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.
Ливен отметил, что разгром украинских войск в Авдеевке стал громким сигналом для западных союзников о скором поражении ВСУ. К тому же, стало ещё более очевидно, как сильно баланс сил на полях спецоперации изменился в сторону России.
В завершении Ливен напомнил, что ввод даже небольшого количества войск Североатлантического альянса в зону СВО станет началом полномасштабного вооружённого конфликта России и НАТО.
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«В ответ на эту надвигающуюся угрозу правительства некоторых стран НАТО сейчас говорят о возможности отправки своих собственных войск на Украину», — подчеркнул эксперт.
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Евгения Парфентьева