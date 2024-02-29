«Большая проблема»: Украинцы вскоре потеряют немногочисленную технику, что у них осталась

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Российские беспилотники активно уничтожают западную технику, поставляемую ВСУ, об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«У украинцев большая проблема. У них не только мало боеприпасов, но и ту немногочисленную артиллерию, что имеется в наличии, они активно теряют из-за превосходства России в воздухе», — подметил Репке.
По его словам, это превосходство обеспечивается при помощи дронов-разведчиков, которые обнаруживают технику Вооружённых сил Украины, и ударных беспилотников, которые эту технику уничтожают.
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