Российские военные уничтожили треть БМП Bradley ВСУ в зоне СВО

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ВСУ лишились 68 единиц бронемашин Bradley, переданных Украине США. Такие данные приводит The National Interest.
«По состоянию на этот год Украине было передано 186 боевых машин Bradley. Предположительно, до 120 из них были активно задействованы в операциях, а остальные зарезервированы для запчастей, обучения и экстренной замены», — говорится в статье.
По данным издания, ВСУ уже потеряли на поле боя треть американских Bradley. По предварительным данным, из 186 единиц, переданных Украине, было уничтожено, повреждено или брошено 68 экземпляров.
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