Сырский хочет вернуть контроль над утерянными территориями под Авдеевкой

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что его главной задачей является отбить утерянные позиции украинских военных на Авдеевском и Кураховском направлениях.
«Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли», — пишет Сырский в своем Telegram-канале.
При этом он вынужден признать, что армия России имеет успех на отдельных участках фронта. По словам Сырского, для обороны на основных направлениях линии соприкосновения необходимо грамотно распределить резервы ВСУ.
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