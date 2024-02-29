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Сырский хочет вернуть контроль над утерянными территориями под Авдеевкой

29 февраля 2024, 14:56

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что его главной задачей является отбить утерянные позиции украинских военных на Авдеевском и Кураховском направлениях.
«Главная моя задача - эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положение там, где мы отошли», — пишет Сырский в своем Telegram-канале.

При этом он вынужден признать, что армия России имеет успех на отдельных участках фронта. По словам Сырского, для обороны на основных направлениях линии соприкосновения необходимо грамотно распределить резервы ВСУ.


Ранее стало известно, что Сырский приехал на Авдеевское направление. Он заявил, что ситуация на фронте для ВСУ сложная и обвинил в этом некоторых командиров. По его словам, украинские командиры совершили определенные просчеты в определении обстановки и оценке противника, что негативно повлияло на качество обороны сразу на нескольких направлениях.

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РИА «Новости»: Донецкое направление стало приоритетным для наступления ВС РФ
29 февраля 2024, 15:06

Фото: istock / Anna_Anikina

Донецкое направление стало приоритетным для наступления российских войск в зоне спецоперации. Об этом информирует РИА «Новости».

Авторы материала утверждают, что крупнейший укрепрайон ВСУ в Донбассе фактически перестал существовать. Все три ключевых бастиона, такие как Марьинка, Пески и Авдеевка, перешли под контроль ВС РФ.

«Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что российские военные наконец нащупали место, где ВСУ дали слабину, — на Донецком направлении под Авдеевкой», — пишут авторы публикации.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#новости
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В ВСУ начнут менять комбригов и генералов, заявили в Раде
Гончаренко: в ВСУ ожидаются перестановки на уровне комбригов и генералов
29 февраля 2024, 14:35

Фото: iStock/Michele Ursi

В командовании ВСУ ожидаются массовые кадровые перестановки на уровне комбригов и генералов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.
«В ВСУ начнутся снова изменения. Будут сменены генералы и командующие силами. По некоторым генералам началось расследование», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский приехал на Авдеевское направление. Он заявил, что ситуация на фронте для ВСУ сложная и обвинил в этом некоторых командиров. По его словам, украинские командиры совершили определенные просчеты в определении обстановки и оценке противника, что негативно повлияло на качество обороны сразу на нескольких направлениях.

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Российские военные уничтожили треть БМП Bradley ВСУ в зоне СВО
NI: ВСУ потеряли треть американских БМП Bradley в зоне СВО
29 февраля 2024, 14:23

Фото: iStock/huettenhoelscher

ВСУ лишились 68 единиц бронемашин Bradley, переданных Украине США. Такие данные приводит The National Interest.
«По состоянию на этот год Украине было передано 186 боевых машин Bradley. Предположительно, до 120 из них были активно задействованы в операциях, а остальные зарезервированы для запчастей, обучения и экстренной замены», — говорится в статье.

По данным издания, ВСУ уже потеряли на поле боя треть американских Bradley. По предварительным данным, из 186 единиц, переданных Украине, было уничтожено, повреждено или брошено 68 экземпляров.

Автор статьи уточнил, что некоторые Bradley попали в руки российских военных и переданы специалистам для дальнейшего изучения и выявления слабых мест.

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#всу
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«Большая проблема»: Украинцы вскоре потеряют немногочисленную технику, что у них осталась
Bild: Беспилотники ВС РФ уничтожают западную технику ВСУ
29 февраля 2024, 14:10

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские беспилотники активно уничтожают западную технику, поставляемую ВСУ, об этом сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
«У украинцев большая проблема. У них не только мало боеприпасов, но и ту немногочисленную артиллерию, что имеется в наличии, они активно теряют из-за превосходства России в воздухе», — подметил Репке.

По его словам, это превосходство обеспечивается при помощи дронов-разведчиков, которые обнаруживают технику Вооружённых сил Украины, и ударных беспилотников, которые эту технику уничтожают.

К тому же, в завершении подчеркнул Репке, украинцам не удаётся защищаться от российских беспилотников из-за отсутствия качественной системы противовоздушной обороны.

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В зоне СВО применили гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон»
Путин: гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон» уже применяли в бою
29 февраля 2024, 13:46

Фото: сайт Кремля

ВС РФ уже применяли в боях гиперзвуковой ракетный комплекс морского базирования «Циркон», данная система находится в строю. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию РФ.
«Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", о котором в послании 18-го года даже речи не шло. Но и эта система уже в строю», — заявил российский лидер.

Путин также отметил, что стратегические ядерные силы России находятся в состоянии полной готовности. Он рассказал об успешном выполнении планов по развитию российской оборонной сферы. Глава государства отметил, что в зоне проведения спецоперации активно используется комплекс «Кинжал». Также прошли успешные испытания крылатой ракеты «Буревестник» и системы «Посейдон». Президент обратил внимание на их уникальные характеристики.

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Сальдо: ВС РФ контролируют Крынки, но ВСУ еще пытаются высадиться
29 февраля 2024, 12:46

Фото: сайт Кремля

Населенный пункт Крынки и территория вокруг него полностью зачищены от ВСУ, однако украинские военные по-прежнему не оставляют попыток высадиться на одном из островов. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Крынки полностью зачищены. Вся территория вокруг Крынок тоже полностью зачищена. Там наши военные контролируют. Но, тем не менее, попытки снова высадиться где-то на каком-то из островов — они продолжаются», — заявил Сальдо.

Глава Херсонской области уточнил, что на днях бойцы ВСУ попытались высадиться со стороны Черного моря, однако слаженные действия ВС РФ не дали этого сделать.

По его словам, тогда удалось ликвидировать более 20 украинских бойцов, а также захватить три вражеские лодки. Сальдо уточнил, что украинские военные имели при себе оружие НАТО.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины на Херсонском направлении в районе Тендровской косы.

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ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ на лодках в районе Тендровской косы
29 февраля 2024, 12:27

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины на Херсонском направлении. Об этом заявили в Минобороны России.
«Подразделениями российской группировки войск на Херсонском направлении уничтожена украинская диверсионная группа 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины, попытавшаяся высадиться на быстроходных моторных лодках в районе Тендровской косы», - заявили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что в скоротечном бое были уничтожены четыре вражеские лодки с десантом. При этом еще одна лодка развернулась и быстро уплыла в обратном направлении.

Таким образом, в результате операции ВС РФ было уничтожено 25 военных ВСУ, еще один попал в плен, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее командование Сил специальных операций (ССО) украинских войск подтвердило гибель бойцов спецназа 73-го морского центра в Херсонской области.

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#всу
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Путин во время послания объявил минуту молчания по погибшим на СВО
29 февраля 2024, 12:26

Фото: Сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию объявил минуту молчания в память о погибших при проведении специальной военной операции.

«Россия всегда будет помнить своих павших героев.<...> Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом», – выразил благодарность российский лидер.
Президент отметил, что военнослужащие на передовой знают, что с ними вся страна. Глава государства призвал органы власти продолжать делать все, чтобы поддержать семьи военных.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.

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Путин: бизнес за два года направил миллиарды на поддержку СВО
29 февраля 2024, 12:20

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию заявил, что за два года проведения специальной военной операции российский бизнес отправил миллиарды рублей на поддержку военнослужащих.
Российский лидер отметил, что люди отправляют маскировочные сети и различные посылки из своих личных, порой даже скромных, запасов.

«Это вклад в общую победу», — заявил глава государства.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года, о чем распорядился российский президент Владимир Путин. По мнению представителей Кремля, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы, что связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны, а также существенным сокращением военной помощи со стороны западных союзников Киева.

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Американский журналист заявил, что за Путиным следили западные спецслужбы
#бизнес
#владимир путин
#президент
#операции
#люди
#рф
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