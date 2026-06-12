Самое высокое здание в мире окрасилось в российской триколор
В честь Дня России башня Бурдж‑Халифа в Дубае преобразилась. Небоскреб озарили цвета российского триколора, сообщает корреспондент РИА Новости.
Гигантское сооружение высотой 828 метров превратилось в впечатляющую световую инсталляцию. Её фасад, оборудованный светодиодным экраном площадью свыше 32 000 квадратных метров, вечером заиграл бело‑сине‑красными оттенками, в точности повторяя цвета государственного флага Российской Федерации.
Бурдж‑Халифа — не просто архитектурное чудо и рекордсмен по высоте. Башня является одним из ключевых символов Объединённых Арабских Эмиратов и главной достопримечательностью Дубая.
Ранее российские космонавты поздравили соотечественников с Днём России. Своё обращение они записали с борта МКС.
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