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Самое высокое здание в мире окрасилось в российской триколор

Башню Бурдж‑Халифа в Дубае подсветили цветами российского триколора
Фото: istockphoto/FevreDream

В честь Дня России башня Бурдж‑Халифа в Дубае преобразилась. Небоскреб озарили цвета российского триколора, сообщает корреспондент РИА Новости.



Гигантское сооружение высотой 828 метров превратилось в впечатляющую световую инсталляцию. Её фасад, оборудованный светодиодным экраном площадью свыше 32 000 квадратных метров, вечером заиграл бело‑сине‑красными оттенками, в точности повторяя цвета государственного флага Российской Федерации.

Бурдж‑Халифа — не просто архитектурное чудо и рекордсмен по высоте. Башня является одним из ключевых символов Объединённых Арабских Эмиратов и главной достопримечательностью Дубая.

Ранее российские космонавты поздравили соотечественников с Днём России. Своё обращение они записали с борта МКС.

Александр Огарёв

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