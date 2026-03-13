РСТ: В РФ призвали ввести страховку от невозврата из отпуска и форс-мажоров
В России стоит ввести страховку от невозврата из отпуска и форс-мажоров, аналогичную страховке от невылета. С таким предложением выступил президент РСТ Илья Уманский.
По его словам, необходимо создать специальный гарантийный фонд под управлением Минэкономразвития.
«Главная цель инициативы — вернуть на Родину всех туристов из России, если возникают форс-мажоры, как на Ближнем Востоке. Фонд поможет профинансировать необходимый объём вывозных рейсов», — приводит слова Уманского RT.
Он уточнил, что на сегодняшний день формальная юридическая ответственность за возврат туристов лежит на авиакомпании. Тем не менее бывают ситуации, когда перевозчики не могут выполнить такие рейсы.