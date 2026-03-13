РСТ: В РФ призвали ввести страховку от невозврата из отпуска и форс-мажоров

13 марта 2026, 18:15

В России стоит ввести страховку от невозврата из отпуска и форс-мажоров, аналогичную страховке от невылета. С таким предложением выступил президент РСТ Илья Уманский.





По его словам, необходимо создать специальный гарантийный фонд под управлением Минэкономразвития.





«Главная цель инициативы — вернуть на Родину всех туристов из России, если возникают форс-мажоры, как на Ближнем Востоке. Фонд поможет профинансировать необходимый объём вывозных рейсов», — приводит слова Уманского RT.