RT: BBC планирует сократить сотрудников Русской службы
BBC объявила о крупнейшем сокращении штата. Источник сообщил RT, что меры коснутся порядка двух тысяч человек, в том числе сотрудников Русской службы BBC.
Напомним, с начала российской спецоперации на Украине Русская служба британской телерадиовещательной корпорации работает в Латвии и ведет оттуда антироссийскую пропаганду.
«Многие сотрудники Русской службы BBC имеют российское гражданство. С потерей трудоустройства они рискуют лишиться и рабочей латвийской визы. В таком случае им придётся возвращаться в Россию, чего беглые журналисты делать не хотят, поскольку многие из сотрудников службы признаны в России иноагентами», — пишет RT.
В марте текущего года Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы BBC. Издание также внесли в реестр интернет-ресурсов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Русская служба BBC необходима Лондону для подрыва стабильности в России.