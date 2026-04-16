16 апреля 2026, 15:05

BBC объявила о крупнейшем сокращении штата. Источник сообщил RT, что меры коснутся порядка двух тысяч человек, в том числе сотрудников Русской службы BBC.





Напомним, с начала российской спецоперации на Украине Русская служба британской телерадиовещательной корпорации работает в Латвии и ведет оттуда антироссийскую пропаганду.





«Многие сотрудники Русской службы BBC имеют российское гражданство. С потерей трудоустройства они рискуют лишиться и рабочей латвийской визы. В таком случае им придётся возвращаться в Россию, чего беглые журналисты делать не хотят, поскольку многие из сотрудников службы признаны в России иноагентами», — пишет RT.