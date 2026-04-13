Пропавшего российского журналиста нашли в реке спустя неделю поисков
В Верховажском округе Вологодской области нашли погибшим 66-летнего журналиста районной газеты «Верховажский вестник» Владимира Басова. Об этом сообщает RG.ru со ссылкой на информированный источник.
Тело мужчины обнаружили в реке Ваге у деревни Абакумовской, в нескольких километрах от райцентра. В ночь на 6 апреля он ушел из дома на Пионерской улице и перестал выходить на связь. Дозвониться до Басова не смогли, так как он не брал с собой телефон. Тогда его родственники и коллеги обратились за помощью к спасателям.
В ходе поисков 10 апреля на берегу обнаружили следы обуви и сапог, которые принадлежали пропавшему. Спустя два дня водолазы извлекли тело журналиста из воды. Официальную причину смерти пока не назвали, однако в Сети обсуждают версию случайного утопления.
Басов отдал журналистке журналистике более 35 лет: начинал работать в 1981 году в газете «Путь к коммунизму», а с 2000 до 2026 года трудился в «Верховажском вестнике». Он был членом Союза журналистов России, в 2015 году стал дипломантом областного конкурса имени Гиляровского в номинации «Репортаж года».
