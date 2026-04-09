В Чите журналиста задержали по делу о госизмене
В Чите силовики задержали 66-летнего журналиста Александра Андреева по подозрению в госизмене. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Мужчина раньше сотрудничал с «Радио Свободная Европа»* и рядом оппозиционных изданий. Следствие считает, что россиянин вступил в телеграм-канал СБУ. Через него он передал секретные сведения о патриотическом медиа и раскрыл координаты объекта критической инфраструктуры в регионе.
Во время обыска силовики изъяли материалы, по версии правоохранителей, подтверждающие работу против безопасности России. На журналиста завели уголовное дело о госизмене.
