В Чите журналиста задержали по делу о госизмене

В Чите силовики задержали 66-летнего журналиста Александра Андреева по подозрению в госизмене. Об этом информирует Telegram-канал Baza.



Мужчина раньше сотрудничал с «‎Радио Свободная Европа»* и рядом оппозиционных изданий. Следствие считает, что россиянин вступил в телеграм-канал СБУ. Через него он передал секретные сведения о патриотическом медиа и раскрыл координаты объекта критической инфраструктуры в регионе.

Во время обыска силовики изъяли материалы, по версии правоохранителей, подтверждающие работу против безопасности России. На журналиста завели уголовное дело о госизмене.

* признано в России иноагентом и нежелательной организацией
Дарья Осипова

