RT: ФБК* отдалилась от скандала с утечкой данных своих спонсоров
Руководство ФБК* решило отдалиться от ситуации с арестами своих спонсоров из России и не комментирует причины утечки данных своих сторонников, которые использовали для финансирования платёжную систему Stripe. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, в ФБК* «болезненно» восприняли информацию об арестах россиян, которые переводили деньги в счёт фонда с помощью Stripe. Ранее данная система считалась анонимной и безопасной. Однако правоохранители смогли отследить транзакции, после чего были возбуждены десятки уголовных дел.
«ФБК* не оказывает никакой юридической или финансовой помощи фигурантам уголовных дел. В организации решили просто «замолчать» данную тему», — приводит RT слова своего источника.
6 августа команда ФБК* заявила, что уголовные дела являются незаконными, поскольку деньги переводились на юрлицо, которого не было в списке экстремистских организаций до июня 2023 года. Известно, что дела связаны с транзакциями, осуществлёнными до этого периода.
По словам юриста Ильи Ремесло, руководители ФБК* не смогли признать свою ошибку.
«Надо было как-то объясниться и оправдаться. Поэтому ФБК заявил, что (жертвователей — ред.) привлекают якобы ни за что, якобы это разные юридические лица. Но подобные объяснения не выдерживают никакой критики», — пояснил юрист.
* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ