RT: ФБК* отдалилась от скандала с утечкой данных своих спонсоров

26 августа 2025, 13:01

Фото: iStock/Tippapatt

Руководство ФБК* решило отдалиться от ситуации с арестами своих спонсоров из России и не комментирует причины утечки данных своих сторонников, которые использовали для финансирования платёжную систему Stripe. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.





По данным издания, в ФБК* «болезненно» восприняли информацию об арестах россиян, которые переводили деньги в счёт фонда с помощью Stripe. Ранее данная система считалась анонимной и безопасной. Однако правоохранители смогли отследить транзакции, после чего были возбуждены десятки уголовных дел.





«ФБК* не оказывает никакой юридической или финансовой помощи фигурантам уголовных дел. В организации решили просто «замолчать» данную тему», — приводит RT слова своего источника.

«Надо было как-то объясниться и оправдаться. Поэтому ФБК заявил, что (жертвователей — ред.) привлекают якобы ни за что, якобы это разные юридические лица. Но подобные объяснения не выдерживают никакой критики», — пояснил юрист.