Обвиняемого в донатах ФБК* Никиту Ефремова могут проверить на уход от налогов

Блогера и владельца сети магазинов по продаже кроссовок Никиту Ефремова, которого обвиняют в донатах «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК)*, также могут заподозрить в дроблении бизнеса и уходе от налогов. Результаты своего расследования публикует «Постньюс».





Напомним, 19 августа стало известно, что Ефремова задержали и увезли на допрос по подозрению в финансировании ФБК*.



По данным «Постоньюс», блогер является соучредителем трех компаний, связанных с брендом «Nikita Efremov»: «Ефремов Групп», «Ефремов Интернет», и «Ефремов Чисто». Отмечается, что эти магазины довольно популярны, за прошлый год общая выручка составила 54 миллиона рублей, а чистая прибыль — 550 тыс. руб.



По мнению юриста Исмаила Исмаилова, такие цифры, действительно, выглядят подозрительно.





«Это довольно-таки частая ситуация. Здесь, скорее всего, имеет место дробление бизнеса. Есть ряд зарегистрированных ИП, взаимосвязанных с главной компанией, через которые проводятся денежные потоки. Вообще цифры по выручке в несколько десятков миллионов звучат не так уж объемно и для того медиа-интереса, который присутствует», — пояснил Исмаилов.