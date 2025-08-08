Скрипачку Соршневу отправили под домашний арест за финансирование ФБК*

08 августа 2025, 19:06

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Скрипачку Асю Соршневу отправили под домашний арест по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает издание «Чеснок» из Владимира со ссылкой на данные МВД и ФСБ по Владимирской области.