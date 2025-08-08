Скрипачку Соршневу отправили под домашний арест за финансирование ФБК*
Скрипачку Асю Соршневу отправили под домашний арест по делу о финансировании экстремистской организации. Об этом сообщает издание «Чеснок» из Владимира со ссылкой на данные МВД и ФСБ по Владимирской области.
Отмечается, что 42-летняя москвичка является лауреатом международных конкурсов и участницей фестивалей в Швейцарии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Японии и России.
6 августа правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении Соршневой. По предварительным данным, деньги, передававшиеся ею, направлялись в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)*, который включён Минюстом в реестр иностранных агентов, признан экстремистской организацией и запрещён в России.
Музыкантка известна своим участием в международных конкурсах и фестивалях, однако теперь оказалась под следствием в связи с обвинениями в финансировании запрещённой организации.
Читайте также: