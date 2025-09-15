Достижения.рф

«Не ожидала услышать свое имя»: Певица Миа Бойка отреагировала на похвалу Пугачевой

Миа Бойка удивилась теплым словам со стороны Пугачевой и согласилась с ее критикой
Mia Boyka/Мария Бойко ​(Фото: Instagram* @miaboyka)

Певица Миа Бойка (Мария Бойко) отреагировала на неожиданную похвалу со стороны Аллы Пугачевой. В беседе с «Московским комсомольцем» («МК») девушка призналась, что ее приятно удивили слова народной артистки СССР.



Для Марии стало полной неожиданностью услышать свое имя в списке исполнителей, которые нравятся Пугачевой. Та назвала ее «хваткой девушкой, которое свое схватит».

«Можно даже сказать, что я была в шоке. О том, что она дала интервью, я не знала. Так как в это время сама была на съемках клипа в Саратовской области», — пояснила Миа Бойка.
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)
Про слова Пугачевой певица узнала, когда ей стали присылать в соцсети фрагменты интервью. Артистка поразилась такому вниманию со стороны Примадонны, поскольку сейчас в России очень много талантливых исполнителей.

«Да и к тому же артисты более взрослого поколения не всегда слушают молодежную музыку», — добавила Миа.
При этом она согласилась с прозвучавшим в интервью замечанием Пугачевой. Та отметила, что девушке пока не удается определиться с жанром, в котором она хочет работать. Певица подтвердила, что осознает необходимость выбора одного направления.

Mia Boyka/Мария Бойко ​(Фото: Instagram* @miaboyka)

«На двух стульях, как известно, не усидишь. Понимаю это головой, но мое сердце пока принимает спонтанные решения», — призналась она.
Миа Бойка считает, что все это связано с ее молодым возрастом и темпераментом. Со временем ситуация, скорее всего, изменится.

Лолита: Пугачева является величайшим русским достоянием
Лолита: Пугачева является величайшим русским достоянием
Ранее певица высказалась в своем блоге о поведении коллег на концертах. Исполнительница подчеркнула, что во время выступления могут происходить разные ситуации, вплоть до неадекватного поведения зрителей.

По ее мнению, артисты должны сохранять самообладание и продолжать радовать публику.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 3 0 0 0