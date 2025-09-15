«Не ожидала услышать свое имя»: Певица Миа Бойка отреагировала на похвалу Пугачевой
Миа Бойка удивилась теплым словам со стороны Пугачевой и согласилась с ее критикой
Певица Миа Бойка (Мария Бойко) отреагировала на неожиданную похвалу со стороны Аллы Пугачевой. В беседе с «Московским комсомольцем» («МК») девушка призналась, что ее приятно удивили слова народной артистки СССР.
Для Марии стало полной неожиданностью услышать свое имя в списке исполнителей, которые нравятся Пугачевой. Та назвала ее «хваткой девушкой, которое свое схватит».
«Можно даже сказать, что я была в шоке. О том, что она дала интервью, я не знала. Так как в это время сама была на съемках клипа в Саратовской области», — пояснила Миа Бойка.Про слова Пугачевой певица узнала, когда ей стали присылать в соцсети фрагменты интервью. Артистка поразилась такому вниманию со стороны Примадонны, поскольку сейчас в России очень много талантливых исполнителей.
«Да и к тому же артисты более взрослого поколения не всегда слушают молодежную музыку», — добавила Миа.При этом она согласилась с прозвучавшим в интервью замечанием Пугачевой. Та отметила, что девушке пока не удается определиться с жанром, в котором она хочет работать. Певица подтвердила, что осознает необходимость выбора одного направления.
«На двух стульях, как известно, не усидишь. Понимаю это головой, но мое сердце пока принимает спонтанные решения», — призналась она.Миа Бойка считает, что все это связано с ее молодым возрастом и темпераментом. Со временем ситуация, скорее всего, изменится.
Ранее певица высказалась в своем блоге о поведении коллег на концертах. Исполнительница подчеркнула, что во время выступления могут происходить разные ситуации, вплоть до неадекватного поведения зрителей.
По ее мнению, артисты должны сохранять самообладание и продолжать радовать публику.
