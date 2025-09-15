«Не ожидала услышать свое имя»: Певица Миа Бойка отреагировала на похвалу Пугачевой

15 сентября 2025, 00:05

Миа Бойка удивилась теплым словам со стороны Пугачевой и согласилась с ее критикой

Mia Boyka/Мария Бойко ​(Фото: Instagram* @miaboyka)

Певица Миа Бойка (Мария Бойко) отреагировала на неожиданную похвалу со стороны Аллы Пугачевой. В беседе с «Московским комсомольцем» («МК») девушка призналась, что ее приятно удивили слова народной артистки СССР.





Для Марии стало полной неожиданностью услышать свое имя в списке исполнителей, которые нравятся Пугачевой. Та назвала ее «хваткой девушкой, которое свое схватит».





«Можно даже сказать, что я была в шоке. О том, что она дала интервью, я не знала. Так как в это время сама была на съемках клипа в Саратовской области», — пояснила Миа Бойка.

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)



«Да и к тому же артисты более взрослого поколения не всегда слушают молодежную музыку», — добавила Миа.

Mia Boyka/Мария Бойко ​(Фото: Instagram* @miaboyka)



«На двух стульях, как известно, не усидишь. Понимаю это головой, но мое сердце пока принимает спонтанные решения», — призналась она.