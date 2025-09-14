Виктория Дайнеко дала концерт для военных и жителей Луганска
Певица Виктория Дайнеко выступила с концертом на главной площади Луганска в честь 230-летия города, а также дала отдельный получасовой концерт для военнослужащих Южной группировки войск.
Выступление для военных состоялось при содействии активистов луганского отделения Народного фронта. Об этом сообщили РИА Новости.
Это первый визит певицы в ЛНР с начала специальной военной операции. Артистка передала бойцам гуманитарную помощь, включая маскировочные сети и тысячи питательных батончиков.
«После 2022 года я ни разу сюда не приезжала. Здесь какая-то особенная, уютная атмосфера, всегда принимают с таким теплом», — поделилась Дайнеко с военнослужащими.Вечером того же дня артистка выступила на Театральной площади перед луганцами. Она пожелала городу процветать и расцветать, а также отметила вклад местных жителей в развитие города.