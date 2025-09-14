Виктория Дайнеко дала концерт для военных и жителей Луганска

14 сентября 2025, 01:51

Виктория Дайнеко (Фото: vk.com/victoriadaineko)

Певица Виктория Дайнеко выступила с концертом на главной площади Луганска в честь 230-летия города, а также дала отдельный получасовой концерт для военнослужащих Южной группировки войск.





Выступление для военных состоялось при содействии активистов луганского отделения Народного фронта. Об этом сообщили РИА Новости.



Это первый визит певицы в ЛНР с начала специальной военной операции. Артистка передала бойцам гуманитарную помощь, включая маскировочные сети и тысячи питательных батончиков.





«После 2022 года я ни разу сюда не приезжала. Здесь какая-то особенная, уютная атмосфера, всегда принимают с таким теплом», — поделилась Дайнеко с военнослужащими.